19. März 2023

Prinz William und Prinzessin Kate senden royale Glückwünsche zum Mothersday

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In diesem Fall gibt es allerdings ein prägendes Wort: Familienidyll. Und genau das nutzen Prinz William und Prinzessin Kate, um gemeinsam mit ihren Kindern, George, Charlotte und Louis, den Briten zum Muttertag zu gratulieren. Der wird in Großbritannien traditionell am 19. März gefeiert. Das Foto, das im Sommer 2022 während einer Fotosession mit Fotograf Matt Porteous entstanden ist, teilt das royale Paar auf seinem Twitter-Account mit den Worten: "Happy Mother’s Day from our family to yours" – also "Herzliche Glückwunsch zum Muttertag von unserer Familie für eure". Das Motiv zeigt Kate in einem prächtigen Baum sitzend, umringt von ihren drei süßen Kids auf dem Gelände ihres Norfolk-Sitzes Anmer Hall. Dorthin fliegt die Wales-Familie regelmäßig in den Ferien oder Wochenenden, um die Natur und Ruhe des Landlebens zu genießen. Dies wird in den nächsten Jahren allerdings weniger häufig passieren, denn nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist William der Erste in der Thronfolge und Herzog von Cornwall aufgestiegen. Der Arbeitsaufwand für ihn und Ehefrau Kate ist massiv gestiegen. Ein Gutes hat der Aufstieg aber auch: Royal-Fans sehen sie wesentlich häufiger als früher. Ein Wiedersehen mit den drei Sprösslingen des Paars gibt es voraussichtlich bei der Krönung ihres Opas Charles am 6. Mai.

