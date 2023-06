von Christina Klein Prinzessin Lilibet feiert am 4. Juni ihren zweiten Geburtstag. In diesen zwei Jahren steckte die kleine Prinzessin schon in einem Stinktierkostüm und eiferte ihrem großen Bruder nach. Prinz Harry und Meghan erzählten ein paar Details.

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni 2021 im Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara zur Welt. Ihr Name ehrt die verstorbene Queen Elizabeth II., deren Spitzname Lilibet war, und die verstorbene Mutter Prinz Harrys, Prinzessin Diana. Die kleine Prinzessin ist die siebte in der britischen Thronfolge. Ihr Patenonkel ist der amerikanische Filmregisseur Tyler Perry.

Im vergangenen Jahr, zu ihrem ersten Geburtstag, befand sich die Familie Sussex in England, um mit der damals noch lebenden Queen Elizabeth II. ihr Platinum-Jubilee zu feiern. Es gab eine kleine Party im Hinterhof des Frogmore Cottage. Mit der Öffentlichkeit teilten sie das süße Porträtbild, auf dem die roten Haare ihres Vaters zu erkennen sind. Prinz Harry sagte, dass sie auch die blauen Augen der Familienseite seiner Mutter geerbt hat.

Bisher kein aktuelles Foto von Harry und Meghans Tochter veröffentlicht

In diesem Jahr wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch kein neues Bild der Zweijährigen gepostet und auch das Königshaus selbst hält sich bisher mit öffentlichen Glückwünschen, wie bei vielen andere Familienmitgliedern üblich, zurück. Diese Distanz könnte auf das angeschlagene Verhältnis der Sussexes zum Königshaus zurückzuführen sein.

Doch obwohl Prinz Harry und Herzogin Meghan im kalifornischen Montecito etwas zurückgezogener leben, so verrieten sie über die letzten zwei Jahre ein paar Details über Prinzessin Lilibet. Ihr Vater sagte Weihnachten 2021: "Archie hat uns zu einer 'Mama' und einem 'Papa' gemacht, und Lili hat uns zu einer Familie gemacht."

"Sie ist toller, als wir uns sie jemals hätten vorstellen können", sagten ihre Eltern über das kleine Mädchen, dessen Charakter sie als "ausgeglichen, entspannt und ziemlich gechillt" bezeichnen. Dies verriet Prinz Harry bereits wenige Wochen nach ihrer Geburt bei den WellChild Awards im Juni 2021. Zwar kann die Kleine mittlerweile laufen, doch macht es ihr auch nichts aus, ihren quirligen Bruder Archie beim Herumtollen zu beobachten.

Prinzessin Lilibet streichelte die Schienbeine der Queen

In den Memoiren von Prinz Harry beschreibt er eine lustige Situation, in der das kleine Mädchen zum letzten Mal ihre Urgroßmutter, die Queen, besuchte, bevor diese verstarb. "Archie machte tiefe, ritterliche Verbeugungen, seine kleine Schwester Lilibet streichelte die Schienbeine der Monarchin. Süße Kinder, sagte Oma und klang amüsiert. Sie hatte wohl erwartet, dass sie ein bisschen … amerikanischer wären, denke ich. Was in ihren Augen bedeutet, wilder."

Zu Lilis erstem Halloween, mit einem halben Jahr, steckten ihre Eltern sie in ein Stinktierkostüm. Das verriet Herzogin Meghan im November 2021 in der Ellen DeGeneres Show. In der Show sagte die Herzogin auch, dass ihre Tochter eine gute Schläferin sei.

In ihrem Podcast "Archetypes", der seit einem halben Jahr offenbar pausiert, sagte Meghan, was sie sich für die Zukunft und das Erwachsenendasein ihrer Tochter wünscht: "Ich wünsche mir, dass meine Lili gebildet und klug sein wird". In dem Audioformat erwähnte die Herzogin auch, dass ihre beiden Kinder gerne Gemüse essen. Die Kleine und ihr Bruder sind tierlieb, wie ihre Eltern und wachsen mit Hunden und Hühnern in Montecito auf.

Im März 2023 wurde Lilibet in Amerika getauft, die Feier fand im kleinen, privaten Kreis statt. Wenn Lilibet alt genug ist, möchte ihre Mutter ihr eine Cartier-Uhr vererben, die für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. Sie selbst hat sie sich mit der Schauspielerei erarbeitet, sagte sie dem "Hello Magazine": "Ich habe etwas auf der Rückseite eingravieren lassen: 'Von M.M. für M.M.' und ich habe vor, sie eines Tages meiner Tochter zu schenken. Das ist, was Schmuckstücke zu etwas Besonderem macht, die Verbindung, die man zu ihnen hat."

