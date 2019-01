Rund um ihren 37. Geburtstag am 10. Juni und ihren sechsten Hochzeitstag am 8. Juni gibt es in diesem Jahr im Frühsommer einen weiteren wichtigen Termin für Prinzessin Madeleine von Schweden (36). Denn ebenfalls im Juni erscheint ihr erstes eigenes Kinderbuch. Was sie mit "Stella och hemligheten" (Dt. "Stella und das Geheimnis") erreichen will, erklärt die Prinzessin in einem Instagram-Post.

"Ich bin sehr aufgeregt, endlich ein Buch mit euch teilen zu können, das Kindern hoffentlich zeigt, wie wichtig es ist, für sich selbst einzustehen und es zu sagen, wenn sich etwas nicht richtig anfühlt", schreibt die dreifache Mutter und jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (72) und Königin Silvia (75).

Königin Silvia hatte 1999 die Kinderrechtsorganisation "World Childhood Foundation" gegründet, für die auch Prinzessin Madeleine arbeitet. Mit ihrer 2013 gegründeten "Thank you by Childhood"-Initiative setzt sich Madeleine gegen Kindesmisshandlung und Missbrauch ein.