Prinzessin Madeleine von Schweden (35) und Ehemann Christopher O'Neill (43) zeigen ihr drittes Kind, die kleine Prinzessin Adrienne. Mit zwei niedlichen Fotos - darunter eine Nahaufnahme des Mädchens - bedanken sie sich via Facebook: "Danke für die Freundlichkeit, die uns bei der Geburt unserer jüngsten Tochter Adrienne entgegengebracht wurde!", schreibt die Tochter von König Carl Gustaf XVI. (71) und Königin Silvia (74) auf ihrem Account dazu. Prinzessin Adrienne kam am 9. März diesen Jahres in Stockholm zur Welt.

Prinzessin Madeleine und Chris O'Neill sind seit 2013 verheiratet. Seit 20. Februar sind sie Eltern von Wirbelwind Leonore von Schweden (4), die in New York, dem damaligen Wohnsitz der beiden, zur Welt kam. Am 15. Juni folgte der kleine Prinz Nicolas. Er erblickte in Stockholm das Licht der Welt. Aktuell lebt die Familie in Stockholm, ihr Hauptwohnsitz ist inzwischen aber in London.