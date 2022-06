Verlobung in Norwegen

Verlobung in Norwegen Prinzessin Märtha Louise verlobt sich mit dem Sex-Schamanen Durek Verrett

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihr Lebensgefährte Durek Verrett haben sich offiziell verlobt. Das gab das Paar nun bei Instagram bekannt und auch das Königshaus gratuliert.

Seit 2019 sind Märtha Louise und Durek Verrett ein Paar. In diesen drei Jahren haben sie bereits schwierige Zeiten zusammen durchlebt. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der Mann, der von Beruf Shamane ist und der Prinzessin in den letzten drei gemeinsamen Jahren half zu sich selbst zu finden, schwer nierenkrank sein soll. Bei Instagram gab das Paar nun seine offizielle Verlobung bekannt.

Zu einem innigen Pärchenfoto schreibt die Prinzessin: "Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich mit dem Schamanen Durek verlobt bin. Er ist derjenige, der mein Herz höher schlagen lässt, derjenige, der mich sieht und mein höchstes Potenzial erkennt, der mich zum Lachen bringt und mit dem ich verwundbar sein kann. Liebe transzendiert und lässt uns wachsen. Und ich bin so glücklich, mit diesem schönen Mann weiterzuwachsen. Vielen Dank an alle meine Freunde und Familie, die an uns zur Seite gestanden haben."

Märtha Louise und Durek Verrett geben bei Instagram ihre Verlobung bekannt:

Die Beziehung der beiden musste bereits viel Kritik einstecken. Den öffentlichen Spitznamen des "Sex-Schamanen" erhielt Verrett, weil er Selbstfindungskurse gibt, sehr spirituell ist und in einem Podcast 2019 sogar mal detailliert über das Sex-Leben mit der Prinzessin plauderte: "Manchmal habe ich drei- bis viermal am Tag Sex und meine Freundin fragt immer: 'Solltest du nicht kommen?' Und ich antworte: 'Nein, aber ich gebe dir so viele Orgasmen, wie du willst.'"

Auch das norwegische Königshaus gratulierte auf ihrer Homepage zur Verlobung und schreibt: "Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett haben heute ihre Verlobung bekannt gegeben.(...) Seine Majestät der König und Ihre Majestät die Königin übermitteln Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett ihre herzlichsten Glückwünsche zu ihrer Verlobung und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft." Auch der Kronprinz Haakon samt Familie lässt über die offizielle Seite des Königshauses seine Glückwünsche ausrichten.

Quellen: Kongehuset, Nau, Instagram