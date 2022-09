Aus Belgien kommen am Wochenende schöne Nachrichten und Bilder aus dem europäischen Adel. Prinzessin Maria Laura von Belgien hat ihren Verlobten William Isvy, einen französisch-britischen Geschäftsmann, geheiratet. Zur standesamtlichen Trauung im Brüsseler Rathaus trug sie ein eierschalenfarbenes Minikleid.

© Andrew Milligan/empics / Picture Alliance Thronfolge Die Queen ist tot. Es lebe der neue König Charles III.

Das Brautpaar feierte am Samstag gleich doppelt Hochzeit: standesamtlich am Vormittag und kirchlich am Nachmittag. Bei der kirchlichen Trauung in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula ging es kleidungsmäßig deutlich opulenter zu für die Braut: mit Schleier, Diadem und langer Schleppe. Auch Blumenmädchen und Pagenjungen durften nicht fehlen. Eine Traumhochzeit in Weiß.

Maria Laura ist die Tochter von Prinzessin Astrid, der Schwester des belgischen Königs Philippe. Mehrere Generationen der royalen Familie waren bei der Hochzeit vertreten. Das Wetter war nicht ideal – doch das schien der guten Stimmung keinen Abbruch zu tun.