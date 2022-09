10. September 2022

Prinzessin Maria Laura von Belgien heiratet – in weißem Minikleid

Gleich zwei Mal gaben sich Maria Laura von Belgien und William Isvy am Samstag das Jawort: Zur standesamtlichen Trauung im Brüsseler Rathaus erschien die Prinzessin in einem Minikleid, am Nachmittag wurde die Braut von ihrem Vater Prinz Lorenz in einem weißen Hochzeitskleid mit Schleppe in die Kathedrale St. Michael geführt. Maria Laura ist die Tochter von Prinzessin Astrid, der Schwester des belgischen Königs Philippe.

Mehr