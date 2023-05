Priscilla Presley hat sich im Erbstreit mit Riley Keough geeinigt. Doch mit einem Herzenswunsch stieß sie auf Granit.

Priscilla Presley (77) und Riley Keough (33) haben sich vor wenigen Tagen im Streit um das Erbe von Lisa Marie Presley (1968-2023) geeinigt. Doch in einem Punkt sei Priscilla Presley laut "TMZ" dabei gescheitert. Die Ex-Frau von Elvis Presley (1935-1977) habe sich gewünscht, direkt neben diesem beerdigt zu werden.

Laut den vorliegenden Informationen stieß dieser Wunsch jedoch sofort auf Widerstand. Priscilla Presley soll dann auch schnell nachgegeben haben.

Priscilla Presley wünscht sich Ruhestätte in Graceland

Neben Elvis Presley sind seine Eltern auf der berühmten Ranch Graceland beerdigt. Eines der beiden Elternteile hätte für Priscilla weichen müssen. Auch Lisa Marie Presley ist auf dem Anwesen begraben.

Priscilla Presley wünscht sich weiter eine Ruhestätte in Graceland. "Es ist der Wunsch meiner Familie und von mir, dass ich zu gegebener Zeit mit meiner Tochter und der Liebe meines Lebens zur Ruhe gelegt werde", sagte sie zu "TMZ".

Außergerichtliche Einigung nach Streit um Testament

Lisa Marie Presley war im Januar 2023 an Herzversagen gestorben. Das einzige Kind von Elvis und Priscilla wurde 54 Jahre alt. In ihrem Testament hatte Lisa Marie ihre Tochter, Schauspielerin Riley Keough, zu ihrer Vermögensverwalterin bestimmt. Es geht neben dem Besitz von Graceland auch um einen Anteil von 15 Prozent an der Firma Elvis Presley Enterprises.

Priscilla Presley zog gegen das Testament zunächst vor Gericht. Am Dienstag einigten sich sie und ihre Enkelin Keough aber außergerichtlich.

Elvis und Priscilla Presley hatten 1967 geheiratet. 1973 ließ sich das Paar wieder scheiden.