Priscilla Presley und Riley Keough sollen nicht mehr miteinander sprechen. Grund: Ein Rechtsstreit um das Testament von Lisa Marie Presley.

Das Verhältnis zwischen Priscilla Presley (77) und ihrer Enkelin Riley Keough (33) soll nach dem Tod von Lisa Marie Presley (1968-2023) alles andere als gut sein. Wie eine nicht näher genannte Quelle "ET Online" berichtet, sollen die beiden aktuell nicht miteinander sprechen. Vor Kurzem wurde bekannt, dass Priscilla Presley offenbar eine Änderung im Testament ihrer verstorbenen Tochter anfechten möchte.

Sprechen über ihre Anwälte

"Riley und Priscilla sprechen zurzeit nicht miteinander, aber sie haben über ihre Anwälte miteinander kommuniziert", sagte die Quelle demnach. "Es waren ein paar sehr angespannte und herzzerreißende Wochen für Riley und Priscilla", so der Insider weiter. "Riley trauert um ihre Mutter und ist untröstlich, dass sie sich mit einem Rechtsstreit mit einem Familienmitglied auseinandersetzen muss." Hingegen sei ihre Großmutter Priscilla Presley davon überzeugt, dass ihr Anliegen stichhaltig sei und sie sich vor Gericht durchsetzen wird.

Beide würden sich auf das Gerichtsverfahren vorbereiten, doch Riley Keough würde es demnach vorziehen, "diesen Streit privat zu regeln". Es soll ihr "das Herz brechen", dass es zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden sei. "Und sie weiß, dass ihre Mutter dies niemals wollen würde", erklärte der Insider. Was die Ex-Frau von Elvis Presley (1935-1977) betrifft, so die Quelle weiter, tue sie das, was sie "in ihrem Herzen für richtig hält", wenn es um das Vermächtnis ihrer verstorbenen Tochter geht. "Sie ist überzeugt, dass die alten Dokumente gefälscht wurden."

Probleme mit dem Testament

Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023 nach einem Herzstillstand. Die genaue Todesursache ist bislang unbekannt. Danach bestätigte ein Vertreter der Verstorbenen "ET Online", dass das Graceland-Anwesen in Memphis an ihre drei Töchter gehen würde: Riley Keough und die 14-jährigen Zwillinge Harper und Finley. Später kam ans Licht, dass Riley und Lisa Marie Presleys Sohn Benjamin - der im Juli 2020 verstarb - 2016 zu Verwaltern ihres Treuhandvermögens ernannt wurden. Durch diesen Schritt wurden der Ex-Manager der Verstorbenen, Barry Siegel, und Priscilla Presley offenbar entfernt.

Die 77-Jährige bestreitet jedoch "die Echtheit und Gültigkeit" von Rileys Ernennung und fechtet offenbar die Änderung an. Laut Dokumenten, die sie beim Los Angeles Superior Court eingereicht hat und "Page Six" vorliegen sollen, soll die Unterschrift von Lisa Marie Presley auf dem Dokument von 2016 "nicht mit ihrer üblichen und gewohnten Unterschrift" übereinstimmen. Zudem werden weitere Probleme und Auffälligkeiten genannt. Deshalb soll ein Richter laut dem Bericht die Änderung für ungültig erklären.