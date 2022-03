Farbenfrohe Outfits bei den beiden Damen und gute Laune bei allen britischen Royals am Commonwealth Day in der Westminster Abbey in London

Herzogin Camilla wurde bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der künftigen Titelverkündung der "Queen Consort" sehr herzlich von Prinz William begrüßt. Das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Stiefsohn scheint über die Jahre sehr innig geworden zu sein.

Zu den Feierlichkeiten des Commonwealth Day, ein jährlicher Feiertag am zweiten Montag im März zu Ehren des Commonwealth of Nations in der Westminster Abbey, fanden sich die britischen Royals zusammen. Festlich gekleidet erschienen sie zum Gottesdienst. Auffällig war, wie herzlich Prinz William die zweite Frau seines Vaters, Herzogin Camilla, begrüßte.

Einst war Camilla Parker-Bowles die Langzeit-Affäre von Prinz Charles. Selbst während der Ehe mit Prinzessin Diana, der Mutter von Prinz William, soll das Techtelmechtel der beiden nicht aufgehört haben. Die verstorbene Prinzessin Diana sagte einst im Interview, dass sie stets eine Beziehung zu dritt geführt habe. Grund genug also, dass das Verhältnis zwischen Prinz William und der angehenden Königin Camilla nicht immer das Beste war. Dies scheint sich über die letzten zwei Jahrzehnte nach Dianas Tod jedoch reguliert zu haben. Bei der Veranstaltung zum Commonwealth Day begrüßten sie sich sehr herzlich.

Prinz William bückt sich und küsst Herzogin Camilla

Prinz William strahlt, als er Herzogin Camilla erblickt, bückt sich sofort zu ihr runter, um sie zu umarmen und ihr Küsse links und rechts auf die Wange zu geben. Die Situation wirkt sehr liebevoll. Eine Lippenleserin hat gegenüber dem britischen News-Magazin "Daily Mail" die Situation gedeutet und sagt, dass die vier zusammenstehenden Royals nette Worte miteinander austauschten. Wobei Herzogin Camilla Prinz William "Danke, schön" und "Oh wow" geantwortet haben soll. Die Expertin fürs Lippenlesen fügte hinzu, dass Prinz Charles zu Herzogin Kate sagte: "Wir könnten an diesem Samstag zu euch kommen, wir sind an diesem Abend nicht da."

Die Königin, die sich kürzlich vom Coronavirus erholt hat und unter Mobilitätsproblemen leidet, hatte gehofft, neben Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinz William und Herzogin Kate an dem wichtigen Ereignis im königlichen Kalender teilnehmen zu können. Leider war ihr dies gesundheitlich nicht möglich.

Die Veranstaltung ist Herzogin Camillas erster öffentlicher Auftritt, seit Königin Elisabeth II. ihr den künftigen Titel "Queen Consort" zugeteilt hat, wenn ihr Ehemann, Prinz Charles, König wird. "Der Herzog von Cambridge unterstützt die Titel-Entscheidung seiner Großmutter für Herzogin Camilla", bestätigte eine Palastquelle gegenüber der "Daily Mail" im letzten Monat.

Weiterhin berichtet die Quelle über Prinz William: "Seine Beziehung zum Prinzen von Wales ist besser denn je. Er steht seiner Stiefmutter nicht besonders nahe, aber sie verstehen sich sehr gut und sind jetzt eine Patchwork-Familie. Er respektiert auch seine Großmutter und ihr Urteilsvermögen mehr als alles andere auf der Welt. Wenn es für sie richtig ist, dann wird es auch für ihn richtig sein." Offenbar scheint das Verhältnis zwischen Prinz William und Herzogin Camilla über die Jahre immer besser geworden zu sein, wie die aktuellen Bilder zeigen.

Quelle: Daily Mail