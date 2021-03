Auf Instagram hat Priyanka Chopra voller Stolz die Eröffnung des indischen Restaurants "SONA" in New York City angekündigt.

Priyanka Chopra (38, "Quantico") hat auf Instagram ihr neuestes Projekt angekündigt - und das hat gar nichts mit Film oder Fernsehen zu tun. Die Schauspielerin eröffnet diesen Monat ein indisches Restaurant in New York City namens "SONA". Auf Instagram schreibt sie dazu: "Ich freue mich so sehr, euch SONA vorstellen zu dürfen, ein neues Restaurant in NYC, in das ich meine Liebe zu indischem Essen gesteckt habe. SONA ist die Verkörperung des zeitlosen Indiens und der Aromen, mit denen ich aufgewachsen bin."

Den Ankündigungspost begleiten drei Bilder: Auf einem ist das Schild des Restaurants zu sehen, auf dem zweiten und dritten Bild sind Chopra und ihr Geschäftspartner Maneesh K. Goyal sowie Chopra und ihr Mann Nick Jonas (28, "Jumanji") zu sehen. Wie sie im Text beschreibt, zeigen die zwei letzten Bilder eine Puja, eine "kleine intime Gebetszeremonie", mit der der Raum eingeweiht wurde.