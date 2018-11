Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Schauspielerin Priyanka Chopra (36, "Quantico") und Sänger Nick Jonas (26, "Right Now") laufen auf Hochtouren. Es wird gemunkelt, dass die beiden Anfang Dezember 2018 heiraten werden. Nun hat die Braut praktische Wünsche für Hochzeitsgeschenke zusammengestellt - und öffentlicht gemacht. Die Liste auf Amazon ist für jedermann einsehbar - und bietet einen interessanten Einblick in den Lifestyle des Paares.

Auch Hündin Diana spielt eine Rolle

Die Liste scheint nur von der Schauspielerin zu stammen. Sie will damit anderen Bräuten Inspiration liefern. Interessierte können aus verschiedenen Kategorien wählen und zwischen Geschenken für Küche, Wohnzimmer, Bad, Reisen, Gästebewirtung, Sport oder Hündin Diana wählen. Ob Nick Jonas da auch ein Wörtchen mitzureden hatte?

Fans des Paares können sich nun praktisch mit allem eindecken, was womöglich bald im Hause Chopra-Jones stehen könnte. Und so abgehoben, wie man es von einem Promi-Pärchen erwarten würde, ist die Liste gar nicht. Für die gut betuchten Gäste sind Wünsche gelistet wie etwa ein Pfannen- und Topfset für an die 2.000 Dollar (ca. 1.750 Euro) oder ein Fernseher, der bis zu 5.400 Dollar (ca. 4.720 Euro) kostet. Es gibt aber auch billigere Aufmerksamkeiten, wie Inline-Skates ab ca. 60 Dollar (ca. 52 Euro) oder ein Hundebett für derzeit 55 Dollar (ca. 48 Euro).