Die große Traumhochzeit von "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) und Sänger Joe Jonas (29, "Sucker") in Paris steht offenbar kurz bevor. Zuerst heizte das Paar selbst mit einem Kuss-Foto vor dem Eiffelturm die Gerüchte um eine zweite Zeremonie in der Stadt der Liebe an, nun postete auch Schauspielerin Priyanka Chopra (36, "Quantico"), die Frau von Joe Jonas' Bruder Nick (26), auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss aus Paris.

Das Bild zeigt die beiden Frauen kuschelnd, wie sie in die Kamera strahlen. Beide sind sommerlich in weiß gekleidet. Dazu schrieb Chopra nur "Sie", sowie zwei Herzchen-Emojis. Anfang Mai 2019 hatten sich Turner und Jonas spontan - nicht ganz so still und heimlich wie gewünscht - in Las Vegas das Jawort. Wie eine Quelle dem "People"-Magazin verriet, war die erste Trauung in den USA nötig, damit ihre Ehe rechtskräftig ist. Nun folgt also offenbar die "richtige" Hochzeit in Paris.