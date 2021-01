2020 mussten einige Stars ihre Hochzeiten verschieben. Manche warten schon länger, andere sind frisch verlobt: Diese Promis wollen heiraten.

"Ja, ich will!" - Diesen Satz haben sich einige Promis für 2021 vorgenommen. Manche Stars warten schon länger auf ihren Hochzeitstag, denn einigen hat die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diese Paare hoffen darauf, dass es 2021 endlich klappt.

Warten auf die Traumhochzeit

Immer wieder mussten Sängerin Katy Perry (36, "Roar") und Schauspieler Orlando Bloom (43, "Carnival Row") ihre Hochzeit verschieben. Das Paar hatte sich bereits Anfang 2019 verlobt. Hochzeit? Fehlanzeige! Sie sollte eigentlich in Japan stattfinden, fiel jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer. Viel Zeit zum Trübsal blasen hatten Perry und Bloom aber wohl nicht. Das Paar bekam 2020 Töchterchen Daisy.

Auch Perrys Kollegin Jennifer Lopez (51, "Hustlers") muss sich in Geduld üben. Sie ist seit März 2019 mit dem ehemaligen Baseballstar Alex Rodriguez (45) verlobt. In der US-Sendung "Access Hollywood" verriet sie im Dezember 2020, sie habe die Hochzeit wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verschieben müssen. Das Paar müsse "das Ganze einfach aussitzen".

Nicht nur US-Stars legten ihre Pläne auf Eis: James Middleton (33), der Bruder von Herzogin Kate (38), plante eigentlich, seine Verlobte, Model Alizee Thevenet, in einer großen Feier zu heiraten. Doch auch Middleton und Thevenet blieben nicht von der Corona-Pandemie verschont. Das Paar ist seit Oktober 2019 verlobt. Seitdem musste es seine Hochzeit zwei Mal verschieben, wie Thevenet auf Instagram sagte.

Sie mussten nicht nur auf ihre Hochzeit verzichten, sondern auch darauf, sich in die Arme zu nehmen: Die Corona-Pandemie machte es Fußballprofi Kevin Trapp (30) und Model Izabel Goulart (36) unmöglich, sich zu sehen - und das mehrere Wochen lang, wie Trapp im Interview mit "Spotbuzzer" erzählte. Das Paar ist seit 2018 verlobt.

Vorfreude bei deutschen Promis

Stars und Sternchen müssen sich auch in Deutschland in Geduld üben, so etwa Birgit Schrowange (62). Die Moderatorin wollte ihren Verlobten, Frank Spothelfer, eigentlich 2020 ehelichen. Doch die Hochzeit mussten sie vorerst verschieben. "Corona hat uns jetzt eh einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wollen uns Zeit lassen und die Hochzeit zu einem schönen Event machen", erzählte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Wolke Hegenbarth (40) musste ebenfalls in den sauren Apfel beißen. Die Schauspielerin plant eine große indische Hochzeit mit ihrem Verlobten Oliver Vaid, wie sie im Interview mit spot on news verriet. Doch wegen der Corona-Krise dürfte eine Hochzeit "mit 400 Gästen" schwierig werden. Vielleicht klappt es ja im Laufe von 2021.

Außerdem fanden mehrere Ex-Teilnehmer der "Bachelor"-Formate ihr Liebesglück und warten darauf, 2021 vor den Traualtar schreiten zu können. Darunter Ex-"Bachelorette" (2017) Jessica Paszka (30) und ihr Verlobter, Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer (2017) Johannes Haller (32). Die beiden sind nicht nur verlobt, sondern erwarten momentan auch das erste Baby. Ex-"Bachelor" (2015) Oliver Sanne (34) machte seiner Freundin Jil Rock live im Fernsehen beim "Sat.1 Promiboxen" ebenfalls einen Antrag - und sie sagte "Ja".

Weitere Stars in der Warteschleife

Abwarten heißt es nicht nur bei denjenigen, die seit längerem verlobt sind, sondern auch bei den frisch Verlobten. Countrysänger Blake Shelton (44, "Happy Anywhere") und Popstar Gwen Stefani (51, "Rich Girl") wollen ebenfalls nicht auf Freunde und Familie bei ihrer Hochzeit verzichten.

Das Musikerpaar verlobte sich während der Corona-Pandemie 2020. Es möchte sich allerdings erst das Jawort geben, wenn das Social-Distancing-Gebot in den USA aufgehoben ist, berichtete ein Insider der amerikanischen "US Weekly": "Gwen hat nicht so lange darauf gewartet, zu heiraten, damit ihre Familie dabei über Zoom zuschauen muss."

Ähnlich sehen es weitere Stars. "Modern Family"-Schauspielerin Sarah Hyland (30) musste die Hochzeit mit ihrem Verlobten Wells Adams (36) bereits verschieben. Von einer Hochzeit 2021 träumt auch Anna Faris (44). Der "Mom"-Star witzelte bei Moderator James Corden (42) in der "Late Late Show" sogar, ihre Trauung mit Michael Barrett (50) selbst durchzuführen.

Ebenfalls verlobt ist Billie Lourd (28), die Tochter der verstorbenen "Star Wars"-Schauspielerin Carrie Fisher (1956-2016). Sie machte bereits um die Geburt ihres Kindes ein Geheimnis. Ob sie und ihr Verlobter Austen Rydell (28) es schaffen, auch die Hochzeit geheim zu halten?

Wann der Hochzeitstag geplant ist, darüber hüllt sich bisher auch Schauspielerin Lily Collins (31, "Emily in Paris") in Schweigen. Sie ist mit dem Regisseur Charlie McDowell (37, "The Discovery") verlobt. Zu den ganz frisch Verlobten US-Stars zählt auch Popsängerin Ariana Grande (27, "thank you, next"). Sie hat sich kurz vor Weihnachten mit ihrem Freund, Immobilienmakler Dalton Gomez, verlobt.