Diese Stimme könnte bald ganz groß rauskommen.

Geena Kaye möchte in den USA als Popsängerin durchstarten.

Für deutsche Fans besonders interessant: Geena Kaye ist die Tochter von „RTL aktuell“-Chefmoderator Peter Kloeppel.

Geena Kloeppel, so ihr eigentlicher Name, lebt in New York, arbeitet dort als Marketing Managerin.

In Deutschland ist die 26-Jährige noch nicht bekannt, doch das könnte sich bald ändern.

Ihr neuer Song „Dizzy“ hat durchaus das Zeug zum Durchbruch in den Charts.

Doch Geenas Reise geht erst einmal in eine andere Richtung: Gerade wurde sie zum Master-Studium in Schottland an der renommierten University of St Andrews angenommen.

Dort studierten auf William und Kate.

