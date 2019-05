Es ist ein freudiger Montag für die Royals. Während Prinz Harry (34) gegenüber britischen Medien noch von der Geburt seines Sohnes schwärmte und davon erzählte, dass er "ganz hin und weg" sei, ließen unzählige Royal-Fans in den sozialen Medien oder vor Ort im Städtchen Windsor die Sektkorken knallen. Auch einige Promis meldeten sich und wünschten Herzogin Meghan (37), Harry und Baby Sussex nur das Allerbeste.

Ein unglaublicher Zufall

Michelle Obama (55), die ehemalige First Lady der USA, schrieb bei Twitter: "Glückwünsche, Meghan und Harry! Barack und ich freuen uns riesig für euch und können es gar nicht erwarten, ihn zu treffen." Ihr Mann konnte sich dem wohl nur anschließen, teilte Barack Obama (57) doch den Tweet seiner Frau.

US-Moderatorin Ellen DeGeneres (61) wollte ebenfalls gratulieren. Sie konnte sich, wie man das von ihr kennt, aber auch einen kleinen Witz nicht verkneifen. Es sei ein unglaublicher Zufall, dass Baby Sussex, von dem der Name bisher noch nicht bekannt ist, auf Rang sieben in der Thronfolge stehe. Sie sei schließlich auch gerade siebte in der Warteschlange vor ihrem Schlüsselmacher-Kiosk im Supermarkt.

Theresa May (62), die Premierministerin des Vereinigten Königreichs, gab sich selbstverständlich deutlich ernsthafter. "Glückwünsche an den Duke und die Duchess of Sussex für die Ankunft ihres kleinen Jungen." Sie wünsche ihnen zu dieser freudigen Zeit nur das Beste. Ähnlich professionell äußerte sich Jeremy Corbyn (69), der Vorsitzende der britischen Labour Party: "Glückwünsche an Meghan und Harry für die Geburt ihres Babys. Ich hoffe es geht allen gut."

Ihre "Suits"-Familie meldet sich

Bevor Meghan im vergangenen Mai zur Herzogin wurde, war sie Schauspielerin. Besonders bekannt war sie damals in ihrer Rolle als Rachel in der Anwaltsserie "Suits". Auch einige ihrer damaligen Kollegen sendeten ihre Glückwünsche. Patrick J. Adams (37), der in der Serie - Vorsicht, Spoiler! - Meghan geheiratet hat, erklärte bei Twitter: "Habe gerade gehört, dass die Welt um 3,2 Kilo schwerer geworden ist." Er sende viel Liebe an das Baby und die "unglaublichen Eltern". Vor sieben Monaten habe er am eigenen Leib erfahren, wie sehr einen ein eigenes Kind verändern kann. Per Hashtag fühlte er auch schon einmal vor, ob die Eltern für ihre Kinder vielleicht bald eine Verabredung zum Spielen ausmachen wollen.

Sarah Rafferty (46), die in "Suits" die Donna spielt, gilt als gute Freundin von Herzogin Meghan. Ihr Herz mache Sprünge "für einen wunderschönen, erstaunlichen und gesunden kleinen Jungen." Heute und auf alle Zeit sende sie Liebe und alle erdenklichen Segenswünsche über den Großen Teich. Der offizielle Twitter-Account der Serie meldete sich ebenso. "Die gesamte 'Suits'-Familie" schicke ihre Glückwünsche an Harry und Meghan.