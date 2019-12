Nach über 40 gemeinsamen Jahren trennte sich Thomas Gottschalk (69) von seiner Thea (73). Nicht die einzige überraschende Trennung 2019. Auch diese prominenten Beziehungen scheiterten.

Jeff und MacKenzie Bezos

Anfang Januar machte Amazon-Chef Jeff Bezos (55) das Aus seiner Ehe via Twitter publik. Bezos und seine Frau MacKenzie (49) verbrachten 25 gemeinsame Jahre. Das Paar, das seit 1993 verheiratet war, hat vier Kinder - drei leibliche Söhne und eine Adoptivtochter. Nur Stunden nach der Trennungs-Nachricht kochte in den US-amerikanischen Medien bereits die Gerüchteküche über: Der reichste Mann der Welt soll bereits eine neue Frau an seiner Seite haben, TV-Moderatorin Lauren Sanchez (49).

Im Juli zeigten sich die beiden erstmals öffentlich beim Tennisfinale der Herren in Wimbledon. Zuvor hatte Jeff Bezos im April die teuerste Scheidung der Welt hinter sich gebracht. Obwohl er 25 Prozent seiner Amazon-Anteile im Wert von rund 39,6 Mrd. Dollar an seine Ex-Frau MacKenzie abgetreten hat, ist er nach wie vor der reichste Mensch der Welt. Sie wurde dagegen zur viertreichsten Frau der Welt.

Lena Meyer-Landrut und Max von Helldorff

Mitte Januar gab es schlechte Nachrichten von Lena Meyer-Landrut (28): Nach acht Jahren trennte sie sich von ihrem Freund Max von Helldorff. "Ich bin für die letzten acht Jahre unglaublich dankbar und freue mich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können", schrieb die Sängerin bei Instagram.

In einem Instagram-Video, das sie im Juni veröffentlichte, sprach sie außerdem über ihre Arbeit unter Liebeskummer. Diese schmerzvolle Phase ihres Lebens wandelte sie für ihr neues Album "Only Love, L" in Musik um. Unter Tränen erzählt Meyer-Landrut am Fenster sitzend, dass sie gedacht habe, diese Liebe sei für immer und hofft: "Vielleicht trifft man ja nochmal jemanden, wo man das nochmal glaubt..."

Lady Gaga und Christian Carino

Für Lady Gaga (33) platzte 2019 bereits die zweite Verlobung: Im Oktober 2018 hatte Christian Carino (50) um ihre Hand angehalten, im Februar verkündete der Sprecher der Sängerin die Trennung des Paares. Kurz vor dem offiziellen Beziehungs-Aus hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass die Beziehung mit Carino nicht für die Ewigkeit bestimmt sei. Lady Gaga war Anfang Februar ohne ihren Verlobten zu den Grammy Awards erschienen und hatte auch ihren Verlobungsring nicht getragen. Die beiden waren etwa zwei Jahre lang ein Paar.

Immer wieder gab es dieses Jahr außerdem Spekulationen darüber, dass Lady Gaga und ihr Co-Star Bradley Cooper (44) aus dem Film "A Star Is Born" (2018) mehr als nur Freunde seien - spätestens nach ihrem gemeinsamen Duett-Auftritt bei der Oscar-Verleihung Ende Februar. Die Sängerin bestritt die Behauptungen jedoch mehrfach. Im Juli wurde sie knutschend mit dem Toningenieur Dan Horton gesehen, im Oktober bezeichnete sie sich bei Instagram jedoch als "Single Lady".

Thomas und Thea Gottschalk

Für eine der überraschendsten Trennungen 2019 sorgte Entertainer Thomas Gottschalk (69): Im März gab sein Anwalt die Trennung von Ehefrau Thea (73) bekannt - nach über 40 gemeinsamen Jahren. Nur vier Monate zuvor war die gemeinsame Villa in Malibu durch Brände zerstört worden. Thomas und Thea Gottschalk haben zwei gemeinsame Söhne, Roman (37) und Tristan (30).

Im Mai zeigte sich Thomas Gottschalk erstmals mit einer neuen Frau an seiner Seite: Gemeinsam mit Karina Mroß besuchte er den Europa-Park in Rust. Laut Medienberichten erzählte er, dass sich die beiden bereits im August 2018 kennengelernt haben.

Adele und Simon Konecki

Ähnlich überraschend kam auch diese Nachricht: Sängerin Adele (31) und ihr Ehemann Simon Konecki (45) trennten sich im April dieses Jahres. "Sie sind darum bemüht, ihren Sohn gemeinsam liebevoll großzuziehen", hieß es in einem Statement ihres Sprechers. Seit Herbst 2011 waren die beiden ein Paar, ein Jahr später kam Angelo zur Welt. Adele und Konecki heirateten im Jahr 2016.

Im September wurde bekannt, dass Adele angeblich die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht habe. Wenige Wochen später kamen Gerüchte auf, sie sei in einer Beziehung mit Rapper Skepta (37). Wie sie stammt der Musiker aus Tottenham. Die beiden hatten angeblich eine Reihe von Dates und sind langjährige Freunde.

Bradley Cooper und Irina Shayk

Anfang Juni kamen erste Spekulationen auf, dass die Beziehung von Schauspieler Bradley Cooper und seiner Freundin Irina Shayk (33) gescheitert sei. Das US-Magazin "People" berichtete, dass die beiden "freundschaftlich daran arbeiten", das Sorgerecht für ihre Tochter Lea De Seine (2) aufzuteilen. Bereits Monate zuvor hatte es Gerüchte gegeben, Cooper sei Lady Gaga bei der gemeinsamen Arbeit am Film "A Star Is Born" nähergekommen, was diese jedoch vehement dementierte. Durch die Trennungsnachricht von Cooper und Shayk bekamen die Spekulationen dennoch neuen Aufwind.

Rund einen Monat später berichtete das Promi-Portal "TMZ", dass Cooper und Shayk sich das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter in allen Belangen teilen wollen. Sie hätten sich auch dazu entschieden, in der gleichen Stadt zu leben: New York.

Eros Ramazzotti und Marica Pellegrinelli

2019 verkündete außerdem Schmusesänger Eros Ramazzotti (56) sein zweites Ehe-Aus. Er und Ehefrau Marica Pellegrinelli (31) waren zehn Jahre lang liiert und haben die gemeinsamen Kinder Raffaela (8) und Gabrio (4). "Der gegenseitige Respekt bleibt unverändert", hieß es Anfang Juli in einer gemeinsamen Mitteilung des Paares, das 24 Jahre Altersunterschied trennte.

Damit scheiterte auch Ramazzottis zweite Ehe. Von 1998 bis 2009 war er mit Moderatorin und Sängerin Michelle Hunziker (42) verheiratet. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Aurora (23).

Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Diese Promi-Ehe geht wohl als eine der kürzesten in die Geschichte ein: Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (29) waren nicht einmal ein Jahr verheiratet. Im Dezember 2018 feierten sie ihre Hochzeit, im August 2019 verkündeten sie das Ehe-Aus. Kurz zuvor war die Sängerin beim Küssen und Kuscheln mit Bloggerin Kaitlynn Carter (31) fotografiert worden. Zehn Jahre lang hatten Cyrus und Hemsworth eine unstete On-Off-Beziehung geführt.

Liam Hemsworth soll kurze Zeit später die Scheidung eingereicht haben. Im Oktober wurde Miley Cyrus mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen, dem Sänger Cody Simpson (22). Seitdem posten die beiden immer wieder gemeinsame Pärchen-Selfies. Auch Liam Hemsworth ist kein Kind von Traurigkeit. Nach einer vermeintlichen Turtelei mit "Dynasty"-Star Maddison Brown (22) im Oktober, soll er aktuell das Model Gabriella Brooks daten.

Andreas Gabalier und Silvia Schneider

Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier (35) und Freundin Silvia Schneider (37) gaben ihr Beziehungs-Aus Mitte September bekannt. Schon lange hatten sich die beiden nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Nach sechs gemeinsamen Jahren gehen sie getrennte Wege. Die Moderatorin schrieb bei Facebook an Gabalier gerichtet: "Möge Dir der Himmel noch geschenkt werden. Ich hab's mit den Sternen versucht."

Die Trennung "zerreißt mir mein Herz", ließ Gabalier seine Fans ebenfalls via Facebook wissen. Anfang November sagte er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung: "Ich bin nicht auf der Suche nach einer neuen Frau." Er genieße lieber die Ruhe. "Eine neue Beziehung kann ich mir derzeit überhaupt nicht vorstellen."

Anne Will und Miriam Meckel

Vor zwölf Jahren machten sie ihre Beziehung öffentlich, im November 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt: TV-Moderatorin Anne Will (53) und Publizistin Miriam Meckel (52) haben ihre Beziehung beendet. Vor drei Jahren hatten sie ihre Partnerschaft beurkunden lassen.

Die beiden hielten ihre Beziehung von Anfang an so privat wie möglich. Zum Liebes-Aus gab es deswegen auch nur eine kurze Erklärung: "Wir haben uns getrennt. Weiteres werden wir hierzu nicht erklären und bitten, unsere Privatsphäre zu achten."