Der Countdown läuft: Weihnachten steht vor der Tür. Doch so wirkliche Weihnachtsstimmung will noch nicht bei allen aufkommen. Das ist auch bei den Stars nicht anders. Die Nachrichtenagentur spot on news hat nachgefragt und ganz unterschiedliche Stimmungslagen eingefangen.

"Ich höre jeden Tag Weihnachtslieder"

"Tatort"-Star Anna Schudt (44): "Ich bin definitiv ab dem 1. Dezember immer in Weihnachtsstimmung, weil da mein jüngster Sohn geboren wurde. Ab da geht das los."

"Sturm der Liebe"-Star Helen Barke (23): "Ja, total. Seit dem 1. Advent. Ich höre jeden Tag Weihnachtslieder im Studio und meine Kollegen nervt's schon."

Schauspielerin Natalia Wörner (51): "Ich habe mir Anfang Dezember in Hamburg ein Konzert angehört mit Nils Landgren, einem schwedischen Jazz-Musiker, und der hat mich in der Tat für ein bis zwei Stunden in eine weihnachtliche Grundstimmung versetzt. Das war mein Auftakt dieses Jahr und das hält auch an."

Dekoration ist alles

Ex-"GNTM"-Kandidatin Klaudia Giez (22): "Ja, ich habe mir schon einen kleinen Plastik-Tannenbaum geholt mit super lustigen Weihnachtskugeln in Donut- und Zuckerwatten-Form. Das ist das erste Mal, dass ich mir Dekoration für mein Zuhause geholt habe. Ich wohne ja jetzt mit meinem Freund zusammen, da ist es schon schön, so eine gewisse Stimmung zuhause zu haben. Oder ich werde vielleicht einfach nur älter."

Kabarettistin Maren Kroymann (69): "Ich habe einen Adventskranz. Der riecht gut. Und ich habe eine rote Kerze, weil ich in Urlaub fahre und da haben sich die vier nicht gelohnt. Die rote Kerze erfreut mich sehr, sie macht so einen Ansatz von Weihnachten."

Moderator Thore Schölermann (34): "Ich komme so richtig in Weihnachtsstimmung, wenn ich den Weihnachtsbaum selbst aus dem Wald holen kann. Das wird natürlich Jahr für Jahr immer enger, weil ich Jahr für Jahr immer später nach Hause komme, aber das ist für mich wirklich das Ultimo. Das habe ich schon als Kind mit meinem Vater gemacht und das liebe ich heutzutage immer noch. Selbst wenn er dann zum Teil noch nass im Wohnzimmer steht - ich will ihn selbst aus dem Wald holen."

Erst die Arbeit,...

Schauspielerin Katharina Wackernagel (40): "Weihnachten fängt bei mir am 24. Dezember an. Bis dahin arbeite ich."

Schauspieler Clemens Schick (46): "Ich habe sehr viel gearbeitet dieses Jahr und jetzt seit einer Woche frei und fange an, mich auf Weihnachten vorzufreuen und das Jahr ausklingen zu lassen. Ich freue mich aber generell besonders auf die Zeit zwischen den Jahren. Das ist für mich immer so ein Innehalten. Keiner schreibt viele E-Mails, keiner ist groß erreichbar. Ich mag die Zeit sehr."

Ist wirklich schon wieder Weihnachten?

Schauspielerin Veronica Ferres (53): "Nein, ich glaube auch gar nicht, dass das schon in zwei Wochen ist."