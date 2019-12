Auch Stars verbringen das Fest der Liebe am liebsten mit ihren Familien und Freunden. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Promis nach ihren Plänen an Heiligabend gefragt.

Moderator Florian Silbereisen (38): "Ich feiere im Kreis der Familie wie jedes Jahr und das ist für mich immer eine sehr schöne Zeit. Ich schaue in Ruhe dabei zu, wie meine Nichten und Neffen ihre Geschenke auspacken. Dann setze ich mich hin und genieße den Abend."

"Wir betrinken uns gepflegt"

Schauspieler Max von Thun (42): "Wir feiern im Kreise der Familie neben einem Weihnachtsbaum und gutem Essen. Dabei betrinken wir uns gepflegt, verdauen das Essen und sehen den Kindern beim Spielen zu. Den Abend lassen wir schließlich bei angenehmen Gesprächen ausklingen."

Influencerin Sarah Harrison (28): "Wie jedes Jahr natürlich mit unseren Familien. Heiligabend verbringen wir jedes Jahr bei Domis Familie sehr traditionell und den ersten Weihnachtsfeiertag bei meiner Familie. Uns ist es wichtig, zusammen die Zeit zu verbringen und zu genießen. Wir hoffen natürlich auch, dass alle brav waren und uns der Weihnachtsmann besuchen und viele Geschenke unter den Baum legen wird."

Stargeiger André Rieu: "Weihnachten bin ich immer zu Hause. Man hat mir schon viel Geld angeboten, um Weihnachten Konzerte zu geben, aber das habe ich immer abgelehnt. Wir haben einen herrlichen Weihnachtsbaum, gehen mit unseren Hunden spazieren, freuen uns auf die Familie und schauen Weihnachtssendungen im Fernsehen an. Unsere beiden Söhne Marc und Pierre kochen. An den Feiertagen koche ich dann auch sehr viel selbst."

Romantisch in den Bergen

Model Lena Gercke (31): "In den Bergen mit hoffentlich viel Schnee. Dustin und seine Familie werden gemeinsam mit meiner Familie die Weihnachtstage verbringen. Für mich gibt es nichts Schöneres, als dass alle an diesen Tagen zusammen sind."

Moderatorin Christine Theiss (39): "In der großen Familienrunde zu Hause. Das bin ich seit meiner Kindheit so gewöhnt. Seit die Kleine da ist, feiern wir bei uns Zuhause, um die eigenen Traditionen aufzubauen und jetzt kommen alle zu uns."

Fantasy-Sänger Freddy (48): "Zuhause mit meiner Familie vor dem Tannenbaum, mit leckerem Essen und leckerem Wein. Normalerweise beschenken wir uns anschließend. Dieses Jahr werden wir aber stattdessen alle zusammen Geld in einem Briefumschlag sammeln und dieses für einen guten Zweck spenden."

Gemeinsame Zeit genießen

"Tatort"-Star Ulrike Folkerts (58): "Ich feiere mit Freunden und der Familie. Wir kochen zusammen, jeder bringt was mit und wir fangen schon nachmittags an. Es geht vor allem darum, Zeit zusammen zu verbringen. Natürlich soll es lecker sein und möglichst vier Gänge haben, damit es lange geht und wir viel Zeit miteinander verbringen. Es ist schon schön, gemeinsam mit Freunden das Jahr nochmal Revue passieren zu lassen und vielleicht auch zu überlegen, was das kommende Jahr einem bringen könnte und was man sich vornimmt."

Sänger Leslie Mandoki (60): "Ich verbringe Weihnachten wie jedes Jahr gemeinsam mit meiner Familie. In meinem Beruf ist man nicht jeden Abend um 17 Uhr zu Hause, so genieße ich vor allem die Zeit mit meinen Kindern in unserem dann vielleicht eingeschneiten Haus am See im Voralpenland."

Moderatorin Sylvie Meis (41): "Wie in jedem Jahr, werden wir Heiligabend gemeinsam mit meiner Familie in Belgien feiern. Wir werden gemeinsam kochen, Musik hören, lachen und die Zeit genießen. Es ist mir sehr wichtig, Weihnachten mit meinen Liebsten zu verbringen."

Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz (51): "Ich feiere zusammen mit meinen beiden Söhnen, meinem Mann, meiner Schwester und ihrer Familie. Sie hat zwei Töchter, die sieben und drei Jahre alt sind und mit ihnen ist es natürlich herrlich."