Nur noch ein Türchen, dann wird endlich Weihnachten gefeiert. Auch die Stars verbringen die Feiertage am liebsten mit der Familie. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Promis nach ihren Weihnachtsplänen gefragt.

Sänger Howard Carpendale (73): "Als ich in Florida gelebt habe, haben wir dort gefeiert. Heute gehen wir einen Abend meist essen. Aber jetzt mit meinem Enkel werden wir Wert darauflegen, uns mehr Zeit um den Weihnachtsbaum herum zu nehmen. Ab dem 26. oder 27. driften wir dann wieder auseinander."

Ein "absolutes Weihnachtskind"

Sängerin Mandy Capristo (29): "Es hört sich zwar langweilig an, aber ich werde einfach mit der Familie feiern. Ich bin ein absolutes Weihnachtskind, für mich könnte es das ganze Jahr Weihnachten sein. Ich liebe es zu arbeiten und ich liebe meinen Job. Aber an Weihnachten ist es wie, wenn jemand das Licht dimmt. Alle fahren einen Gang herunter. Weihnachten ist alles ein bisschen entschleunigt. Man ist mit seinen Liebsten zusammen und ich freue mich auch wahnsinnig auf meine Familie."

Schauspieler Wolfram Koch (57): "Ich feiere zwar nur mit der Familie, aber ich habe viele Kinder und somit eine große Familie, und die kommen dann alle immer zusammen. Ich würde auch gerne noch Freunde dazu einladen, aber die Kinder wollen immer, dass wir unter uns bleiben. Nach der Feier ziehen sie dann noch um die Häuser."

Sänger Faber (26): "Wir feiern in der Familie. Das ist auch immer sehr schön. Nach der Feier, so gegen Mitternacht oder ein Uhr, treffen sich ganz viele Leute und wir feiern nochmal mit Freunden in der Gotthard Bar in der Zürcher Langstraße. Das ist eine lange Tradition, wir machen das schon fast zehn Jahre so."

Schwarzwald statt Mallorca

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (33): "Dieses Mal verbringen wir die Weihnachtstage im Schwarzwald. In Lucas' Heimat. Da freue ich mich schon richtig drauf. Meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwiegermutter, Lucas, Sophia und ich. Ach, das wird schön. Einfach im engsten Familienkreis. Ich finde Weihnachten auf Mallorca nicht so schön. Bei 20 Grad, Palmen und Co. kommt bei mir nicht gerade Weihnachtsstimmung auf."

Sänger Wolfgang Petry (68): "Ich werde wie jedes Jahr mit Rosie in der Sonne und unter Palmen entspannen und an den Palmen ist kein Lametta."

Schauspielerin Diana Amft (44): "An unterschiedlichen Tagen unterschiedlich. An Heiligabend schon im kleinen Kreis, aber dann auch im größeren Familien- und Freundeskreis."

Fantasy-Sänger Martin Hein (48): "Ich feiere Weihnachten dieses Jahr etwas anders. Sonst habe ich Weihnachten immer bei meinen Eltern oder den Eltern meiner Freundin gefeiert. Dadurch, dass wir aber unser neues Haus bezogen haben, haben wir dieses Jahr die ganze Familie zu uns eingeladen. Das wird ein großes Fest."

Schauspielerin Anneke Kim Sarnau (47): "Weihnachten feiern wir als Familie nur mit den Kindern. Ein paar Tage später geht es dann zu den Großeltern."