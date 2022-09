Sehen Sie im Video: Promis wie Zwillinge – diese Doppelgänger sehen sich zum Verwechseln ähnlich.





















Zum Beispiel: Natalie Portman und Keira Knightley. In "Star Wars Episode I - Die dunkle Bedrohung" ersetzte Knightley Natalie Portman kurzerhand in ihrer Rolle als Leibwächterin von Königin Amidala.

Auch Pamela Anderson war in ihrer Baywatch-Rolle gar nicht so einzigartig, wie man meinen könnte, Donna D'Errico war ein perfekter Ersatz für die berühmteste Rettungsschwimmerin der Welt.

Die Schauspielerinnen Courtney Cox und Demi Moore sind nicht nur gute Freundinnen, sie könnten glatt Zwillinge sein.

Ebenso ähnlich sehen sich Hollywood Superstar Javier Bardem und „Greys Anatomy"-Darsteller Jeffrey Dean Morgan. Sie sind wirklich kaum voneinander zu unterscheiden. Will Ferrell und „Red Hot Chili Peppers"-Schlagzeuger Chad Smith machten sich in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fellon sogar einen Spaß aus ihrer Ähnlichkeit und traten im Partnerlook auf.

