Ob allein, mit der Familie oder Freunden: Auch in diesem Jahr haben sich die Promis an Weihnachten wieder in Szene gesetzt und Eindrücke von ihren Festtagen gepostet. Manche achteten dabei auf das perfekte Bild, während wiederum andere etwas mehr Realität zuließen. Doch wie schon im vergangenen Jahr waren die Feiertage auch 2021 bei manchen vom Coronavirus geprägt. So konnte Schauspieler Jesse Tyler Ferguson nicht mit seiner ganzen Familie feiern, weil er in Isolation sein musste. Mit seinem Posting dankte der "Modern Family"-Star der Wissenschaft. Denn dank seiner Impfungen habe er nur mit milden Symptomen zu kämpfen und konnte das Fest trotzdem genießen. Für ihn vermutlich das wichtigste Geschenk diese Weihnachten

