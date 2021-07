Endlich entspannen und eine Auszeit vom Alltag genießen – dieses Bedürfnis haben im Sommer auch die meisten Promis. Auf Instagram posten sie regelmäßig Urlaubsschnappschüsse und lassen ihre Follower so ein wenig an den Ferien teilhaben. Griechenland, Italien oder Spanien stehen bei den Stars hoch im Kurs. Sie zeigen sich im Bikini am Pool und am Strand und oder teilen Fotos vom Städtetripp.

Aber auch Urlaub in Deutschland ist schwer angesagt. Vor allem die Seen rund um Berlin locken derzeit viele Besucher. Dazu gehören etwa Schauspieler Til Schweiger, Sängerin Lena Meyer-Landrut oder Model Toni Garrn, die alle Aufnahmen von ihren Ausflügen zum See veröffentlichten.

Egal, wo die Stars und Sternchen ihren Urlaub verbringen, wir freuen uns über private Einblicke und zeigen in unserer Fotostrecke, wer wo entspannt.