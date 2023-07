Sylvie Meis verbringt ihren Sommerurlaub in diesem Jahr unter anderem mit ihrem Sohn Damian auf Ibiza. Der 17-Jährige lebt die meiste Zeit des Jahres bei seinem Vater Rafael van der Vaart in Dänemark, wo er beim Verein Fußballverein Esbjerg fB eine Karriere als Profifußballer anstrebt. In den Ferien genießen Mutter und Sohn dann die gemeinsame Zeit. Mehr