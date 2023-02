von Tibor Martini Bei "TV Total" lud Stefan Raab nicht nur Schauspieler und Musiker ein, sondern nutzte die Sendezeit auch für Späße. Einer davon: Die Suche nach dem Doppelgänger von Elton. Nun ist Mirko Thiele mit nur 45 Jahren gestorben.

Roter Anzug, verschmitztes Grinsen, Schalk im Nacken – das gibt’s nur einmal? Falsch gedacht, bei "TV Total" suchte Stefan Raab nach einem Doppelgänger für seinen Sidekick Elton und fand ihn tatsächlich in Sachsen. Nun starb Mirko Thiele mit nur 45 Jahren, wie der Entertainer auf seiner Facebook-Seite bekannt gab.

Elton erinnert in einem Beitrag an die Suche nach dem Doppelgänger für sich selbst und bedauert den frühen Tod seines Lookalikes: "Mich hat leider eine schlechte und traurige Nachricht erreicht. Im Rahmen von #eltontv haben wir damals in der TV Show einen Doppelgänger von mir gesucht und wurden auch fündig. Ähnlichkeit war verblüffend, nur der Dialekt war…sagen wir mal…gewöhnungsbedürftig.", womit der Entertainer auf den sächsischen Dialekt seines Doubles anspielt.

Doppelgänger als Eltons Vertretung in Shows

Der Dialekt war es auch, durch den Thiele bei seinem ersten Auftritt als "Elton" überhaupt erst auffiel, wie er im Anschluss verriet: "Die haben es aber gemerkt, als ich die Gusche aufgemacht habe. Nach meinem Auftritt hat Raab dann das Studio aufgeklärt."

In der richtigen Kleidung (roter Anzug, kariertes Hemd) und mit geschlossenem Mund waren Elton und Thiele allerdings leicht zu verwechseln. Das führte sogar so weit, dass sich Elton gelegentlich bei "TV Total" von Mirko Thiele vertreten ließ: "Er hat mich sogar würdig bei TV Total vertreten, wenn ich mal anderweitig unterwegs war."

"Ich hoffe, du hast das rote Sakko mitgenommen"

Umso emotionaler fällt nun auch die Verabschiedung von Thiele aus, wie Elton auf seiner Facebook-Seite schreibt: "Nun ist Mirko plötzlich, unerwartet und viel zu früh verstorben. Mein Mitgefühl geht an alle Hinterbliebenen, die ihn kannten und schätzten. Am schlimmsten trifft sowas natürlich die Familie." Eine Hoffnung aber hat Elton noch: "Lieber Mirko, ich hoffe, du hast das rote Sakko mitgenommen und sorgst da oben für Unterhaltung und spielst weiter Blamieren oder Kassieren."

Quellen:"Bild", "Freie Presse"