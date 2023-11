Hat ein Hotelmitarbeiter Gil Ofarim wegen seines Davidsterns diskriminiert? Oder lügt der jüdische Musiker? Das soll der Prozess gegen den 41 Jahre alten Ofarim klären, der am Dienstag vor dem Landgericht in Leipzig eröffnet worden ist und bis zum 7. Dezember dauern soll. Ofarim muss sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Verleumdung und falscher Verdächtigungen vor Gericht verantworten.

Während die Staatsanwaltschaft sich sicher ist, dass Ofarim Falsches behauptet, schweigt dieser zum Prozessauftakt zu den Anschuldigungen gegen ihn. Seine Anwälte hingegen bekräftigten die Antisemitismus-Vorwürfe. "Es geht nicht um den Stern, es geht um die Diskriminierungserfahrung. Gil Ofarim hat eine Erfahrung mit der Welt geteilt, die ihn tief getroffen hat", sagte Ofarims Verteidiger Alexander Stevens.

Der 1982 in München geborene Gil Ofarim ist der Sohn von Musiker Abi Ofarim und dessen dritter Frau Sandra. In den vergangenen Jahren sorgte er auch durch die Trennung von seiner Frau Verena und Auftritte in Shows wie "Let's Dance" für Schlagzeilen.