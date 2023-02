Sehen Sie im Video: Selbstironisch und sympathisch – Ozzy Osbourne überrascht in Werbespot für VR-Headset.

















Sony startet eine neue Werbekampagne für die neue PlayStation VR2. Doch ihn hätten vermutlich die wenigsten in dem Spot für die Virtuell Reality Hardware erwartet: Metal Urgestein Ozzy Osbourne. Lachend und fluchend kämpft er sich in dem Werbeclip durch die virtuelle Welt von „Horizon Call of the Mountain". Eigentlich soll der "Godfather of Metal" seiner inzwischen ziemlich genervten Frau Sharon bei ihrem Umzug nach England helfen. Das Besondere: Ozzy und Sharon Osbourne machen ihre Sache in dem Spot so gut, so selbstironisch und sympathisch, dass man glatt vergisst, dass es sich um einen Werbespot handelt. Auf Twitter schreibt der Musiker ergänzend „Wir hatten eine Menge Spaß. Ihre neue VR2 ist wirklich erstaunlich." Wie hoch Osbournes Gage für den Werbeclip war, ist nicht bekannt, Spaß scheint er in seiner Rolle als Werbebotschafter für das neue Gadget von Sony auf alle Fälle zu haben.

