Welten entfernt: Während Prinz William beim Gottesdienst vorne links in der ersten Reihe zwischen seiner Stiefmutter Camilla (in Weiß) und seiner Ehefrau Catherine (in Gelb) Platz nehmen durfte, musste sich sein Bruder Harry mit einem Platz in der zweiten Reihe rechts begnügen.

Beim Thronjubiläum treffen die Prinzen William und Harry erstmals sei langer Zeit wieder zusammen. Gemeinsame Bilder haben sie bislang vermieden. Auch beim Gottesdienst saßen die beiden Brüder weit voneinander entfernt. Bislang keine Zeichen einer Annäherung.

Eigentlich soll an diesem Wochenende in Großbritannien nur eine Person im Mittelpunkt stehen: Queen Elizabeth II., deren 70. Thronjubiläum im Königreich mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert wird. Doch mit der Rückkehr von Prinz Harry, der mit Frau und Kindern in seine alte Heimat gereist ist, hat sich ein Großteil der Aufmerksamkeit von der 96-jährigen Monarchin auf die Gäste aus der Neuen Welt verlegt: Wie würden die abtrünnigen Royals von der Familie aufgenommen? Und kommt es zu einer Annäherung der beiden Brüder, deren einst inniges Verhältnis zuletzt merklich abgekühlt ist?

Die ersten beiden Tage des Festwochenendes lieferten schon einen Fingerzeig, wie es um das Ansehen der kalifornischen Gäste bestellt ist. Um es knapp zu sagen: Es drängt sich nicht der Eindruck auf, man habe sie im Königreich vermisst. Schon seit Längerem war bekannt dass Harry und Meghan auf dem Balkon des Buckingham Palasts zum Abschluss der "Trooping the Colour"-Parade nicht erwünscht sind. So musste sich der jüngste Sohn von Prinz Charles die Flugschau zusammen mit einigen kleineren Familienmitgliedern vom Fenster aus anschauen, während sein Bruder William zusammen mit seiner Frau Catherine und den Kindern auf dem Balkon direkt neben der Queen stehen durfte. Ein gemeinsames Foto der beiden gab es nicht.

Die Queen fehlte beim Gottesdienst

Am Freitag stand dann der "Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen" in der St. Paul's Cathedral auf dem Programm. Wie groß die Entfernung zwischen den Brüdern mittlerweile ist, ließ sich an diesem Vormittag auch räumlich bemessen. Während Prinz William in der ersten Reihe nahe des Mittelganges saß, direkt neben seinem Vater Prinz Charles und dessen Ehefrau Camilla, musste sich der Zweitgeborene mit einem Platz in der zweiten Reihe begnügen. Allerdings nicht hinter seinem Bruder - Harry saß auf der anderen Seite. Viel weiter entfernt wäre kaum möglich gewesen.

Ob es hinter den Kulissen fernab der Kameras zu Gesprächen und einer Annäherung der Brüder kam, ist nicht bekannt. Aber die Tatsache, dass Prinz William und Prinz Harry ein für alle Welt sichtbares Versöhnungsfoto verweigern und stattdessen ein deutliches Zeichen ihrer Distanz senden, spricht Bände.