So strahlt eine Königin: Queen Camilla, 75, bei einem Auftritt in royalem Blau

von Ulrike von Bülow Einst als Rottweiler verschrien, zählt Queen Camilla heute zu den beliebtesten Mitgliedern des britischen Königshauses. Wie hat sie das Volk rumbekommen?–

Nach der Krönung nimmt sie sich vermutlich erst mal eine kleine Auszeit. In ihrem Landhaus in Wiltshire, in das sie sich gern zurückzieht. Allein, ohne ihren König. Dort liegt sie dann auf dem Sofa, liest ein Buch oder schreibt Nachrichten mit ihrer Enkeltochter, mit der sie "Wordle" spielt: Wer löst das Online-Wortpuzzle schneller? "Ich! Zwei Minuten!", textet "Gaga" dann, wie ihre Enkel sie nennen, eine Kurzform für "Grandma". Am liebsten aber buddelt sie im Garten, auch wenn sie dabei ihre Fingernägel ruiniert, die ihr für wichtige Anlässe hübsch lackiert werden.