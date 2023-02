Auch Königsgemahlin Camilla wird am 6. Mai gekrönt

Am 6. Mai wird König Charles III. offiziell gekrönt. Auch seine Ehefrau Camilla wird eine Krone bekommen – doch anders als vorher in der Geschichte wird in diesem Jahr auf Nachhaltigkeit gesetzt.

Die Ehefrau des britischen Königs Charles III., Camilla, wird nach Angaben des Buckingham Palastes bei der Krönung des Ehepaars am 6. Mai die Krone von Queen Mary tragen. Es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte, dass eine schon vorhandene Krone für die Krönung des Ehepartners eines Königs oder einer Königin verwendet wird, ohne dass eine neue angefertigt wird, hieß es am Dienstag aus dem Palast.

Camilla wird mit der Krone von Queen Mary gekrönt

Damit soll demnach der "Nachhaltigkeit und Effizienz" Rechnung tragen werden. Queen Mary war die Großmutter der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II.

Die mehr als 100 Jahre alte Krone wurde nach Angaben des Palastes bereits für "kleine Änderungsarbeiten" aus dem Tower of London entfernt. So soll sie in ihrer neuen Form dem "individuellen Stil" Camillas angepasst werden. Dazu wird die Krone auch mit Diamanten aus der persönlichen Sammlung von Queen Elizabeth II. besetzt. Diese sogenannten Cullinan-Diamanten entstammen dem größten jemals abgebauten Diamanten, der 1905 in Südafrika entdeckt wurde.

Krönung von Charles und Camilla am 6. Mai

König Charles III. wird während der Krönung in Westminster Abbey die legendäre Edwardskrone tragen. Sie wurde bereits umgearbeitet und zurück in die Ausstellung im Tower of London gebracht. Die Krone besteht aus Gold, Silber, Rubinen und Saphiren. Sie wiegt mehr als zwei Kilogramm.

Die Vorbereitungen zur Krönung des neuen Königspaars im Mai nehmen derweil an Fahrt auf: Nach Angaben des Buckingham Palastes wird es bei den mehrtägigen Feierlichkeiten unter anderem ein Konzert mit Starbesetzung, ein landesweites Festessen und traditionelle Zeremonien geben.

Camilla selbst muss sich derzeit noch von öffentlichen Terminen fernhalten. Sie hat sich bereits zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infiziert, wie der Palast am Montag bekannt gab.