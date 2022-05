Für Queen Elizabeth II. und den Rest des britischen Königshauses steht das größte Jubiläum der Geschichte bevor. Doch obwohl die Königin die Hauptperson der Feierlichkeiten ist, wird sie nicht an allen Terminen teilnehmen.

Zuletzt war die Sorge groß um Queen Elizabeth II., als sie zum ersten Mal seit 59 Jahren die Eröffnung des britischen Parlaments verpasste. Prinz Charles sprang für sie ein, wenig später trat die Monarchin wieder in der Öffentlichkeit auf, und die Gemüter waren beruhigt.

Queen Elizabeth II.: Verschiedene Pläne für das Thronjubiläum

Doch auch ihr 70. Thronjubiläum wird die Königin zum Anlass nehmen, um Aufgaben an ihre Familienmitglieder zu delegieren. So schreibt die britische Zeitung "The Times", das Pläne dazu gerade finalisiert werden. So sollen Prinz Charles, Prinz William und Prinzessin Anne den königlichen Salut während der Militärparade auf der Horse Guards Parade halten. Der Salut ist nur ein Teil der "Trooping the Colour"-Parade, mit der die Feierlichkeiten zum Platinjubiläum am 2. Juni beginnen werde.

Angeblich plane man derzeit, dass die Königin mit einer Kutsche zum Buckingham Palast fährt, dort die Militärtruppen, denen sie vorsteht, inspiziert und sich dann vorerst zurückzieht. Später solle sie dann auf dem Balkon des Palastes dem Volk zuwinken. Auch im Gespräch soll sein, dass Queen Elizabeth II. nur den Balkon-Gruß mitmacht, sich aber ansonsten aus der Feier raushält.

Königin zieht sich zurück

Noch können Royal-Fans gespannt sein, wann und wie sie einen Blick auf die Monarchin werfen können. Sicher ist, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan mit den Kindern Archie und Lilibet nach Großbritannien reisen werden. Auf dem Balkon des Buckingham Palastes werden sie jedoch nicht erscheinen, nachdem man sich entschieden hat, dort nur Royals zuzulassen, die öffentliche Aufgaben übernehmen. Auch Prinz Andrew ist somit von dem Teil der Feierlichkeiten ausgeschlossen.

Über mehrere Tage wird ganz Großbritannien im Ausnahmezustand sein, um die Rekord-Regentschaft der Königin zu feiern.

