Sehen Sie im Video: Das Leben der Queen im emotionalen Zeitraffer-Video: Wie sich Elizabeth II. in 96 Jahren verändert hat.









Ein virales Video, das am Vorabend der Beerdigung von Queen Elizabeth II. auf Twitter gepostet wurde, dokumentiert, wie sich ihre Majestät von einem kleinen Mädchen bis ins hohe Alter verändert hat.

Das Video zeigt das Leben von Königin Elizabeth II. in offiziellen Porträts. Mithilfe von einer Morphing-Software verschmelzen die Bilder aus über 90 Jahren zu einem einzigen langen Porträt. Es beginnt mit einem Bild von Lilibet – so ihr Spitzname – im Alter von einem Jahr, geht über ihre Zeit im Dienst der britischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg, zeigt ihren Aufstieg zur Krone. Jedes Jahrzehnt vor und nach ihrer Krönung ist vertreten. Das Video wurde ursprünglich am 8. September, dem Todestag ihrer Majestät in Schottland, von einem Instagram-Account gepostet, der Bilder der königlichen Familie zeigt. Der Titel lautete: "RIP Your Majesty, Thank you for your service as the Queen for 70 years and for everything you have done for Britain and Commonwealth". "Ihre Majestät möge in Frieden ruhen, danke für Ihren Dienst in 70 Jahren als Königin und für alles, was Sie für Großbritannien und das Commonwealth getan haben."

