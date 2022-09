von Christina Klein 96 Jahre hat Queen Elizabeth II. gelebt, geliebt und gelacht. Auf fast ein Jahrhundert blickte sie in der Dokumentation "The Unseen Queen" zurück und verriet zum Platin-Thronjubiläum ihre Lebensweisheiten.

Sie war die "Großmutter" der Nation, wenn nicht gar der ganzen Welt. Das wird bei der überwältigenden internationalen Trauer um Queen Elizabeth II. klar. Und wie es bei Familienoberhäuptern so üblich ist, haben sie zumeist die besten Ratschläge für die Generationen nach ihnen. So auch die Königin. In der Dokumentation "The Unseen Queen" (zu Deutsch "Queen Elizabeth II. – Ein Leben für die Krone") zeigt Elizabeth II. viele bisher unveröffentlichte Video- und Fotoaufnahmen aus ihrem privaten Archiv und spricht selbst über ihr Leben.

Die Dokumentation, die anlässlich ihres Platin-Thronjubiläums produziert wurde, rührt den Zuschauer gerade in Zeiten nach ihrem Ableben. Seit Anfang der Woche ist der Film, der gerade Royal-Fans beeindrucken wird, in der Mediathek des Senders "Arte" abrufbar. Keine Geringe, als die Queen selbst führt durch die ganzen privaten Aufnahmen und gibt den Zuschauern ihre Lebensweisheiten mit auf den Weg. Einige von ihnen regen zum Nachdenken an und von vielen können wir auch noch in der Zukunft profitieren, wenn wir sie uns zu Herzen nehmen.

13 Lebensweisheiten der Queen:

"Je weiter du zurückschaust, desto weiter kannst du nach vorne sehen" (Ein Zitat, das die Königin von Winston Churchill übernahm)

"Wir würden nicht trauern, wenn wir nicht lieben würden" (Die Queen über den Verlust von Freunden und Familie im Zweiten Weltkrieg)

"Einer der wichtigsten Aspekte der menschlichen Existenz ist es, eine glückliche Familie zu haben"

"Glaube, Familie und Freunde sind für mich eine konstante Quelle des Trostes und der Beruhigung"

"Ich habe lange genug gelebt, um zu wissen, dass Dinge nie lange gleich bleiben“

"Über lange Zeiträume erscheint einem das Leben langweilig. Und dann werden wir plötzlich von etwas Großem eingeholt, das uns einen Blick auf unsere Basis unserer Existenz gewährt"

"Was Menschen denken und tun, macht den Unterschied, aber nur gemeinsame Anstrengungen jedes Einzelnen können das Übel der Zeit besiegen" (Elizabeth II. über den Zweiten Weltkrieg)

Queen Elizabeth II. erzählte in ihren eigen Worten in "The Unseen Queen" über ihr Leben:

"In manchen Kulturen glaubt man, dass ein langes Leben Weisheit gibt. Ich möchte das gerne glauben. Vielleicht gehört es zu dieser Weisheit, bestimmte verwirrende Paradoxien des Lebens einfach zu akzeptieren"

"Eine tolerante Gesellschaft entwickelt ihre Menschen weiter und bereichert ihr Leben, indem sie ihre Vielfalt schätzt"

"Die Beziehung zwischen zwei Menschen muss sich über die Jahre entwickeln und reifen" (Die Queen über die Ehe, sie war 73 Jahre lang mit Prinz Philip verheiratet)

"Jede Ehe ist anders, aber Toleranz ist die wichtigste Zutat für eine glückliche Ehe" (Prinz Philip über die Ehe, ein Grundsatz, den auch Elizabeth II. verfolgte)

"Ich verlasse mich auf meinen Glauben, der mich durch die guten und die schlechten Zeiten führt"

"Wir sind alle Besucher zu dieser Zeit an diesem Ort, wir reisen nur durch. Wir sind hier, um zu beobachten, zu lernen, zu wachsen und zu lieben und dann kehren wir zurück nach Hause"

Nun hat Queen Elizabeth II. ihre "Durchreise beendet und ist nach Hause gekehrt". Die Königin starb am 8. September 2022 im Kreise ihrer Familie auf Schloss Balmoral.