"An andere denken, nicht nur an sich selbst": Was die Queen über die Corona-Impfung erzählt

Britische Monarchin "An andere denken, nicht nur an sich selbst": Was die Queen über die Corona-Impfung erzählt

Sie selbst ist bereits geimpft worden, jetzt hat Queen Elizabeth II. ihrem Volk verraten, wie sich der Pieks angefühlt hat. Und sie erzählt auch, warum sie die Impfung empfiehlt.

Als Oberhaupt der Monarchie hat Queen Elizabeth II. eine Verantwortung. Das Volk lauscht ihren Worten, sobald sie die Stimme erhebt. So wie jetzt in einem Video, das auf den royalen Kanälen geteilt wurde.

Queen Elizabeth II. spricht über das Impfen

Darin sieht man die Königin in einem Videocall mit Gesundheitsexperten der britischen NHS (National Health Service), die für die britische Impfstrategie zuständig ist. Mit ihren 94 Jahren gehört die Monarchin zur Risikogruppe, weshalb sie bereits geimpft wurde, genauso ihr Ehemann, der 99-jährige Prinz Philip. Und sie hat eine Nachricht an alle, die zurzeit noch zögerlich seien. Man solle an "an andere Menschen denken, nicht nur an sich selbst". Eine eindeutige Botschaft: Egoismus hat in einer Pandemie keinen Platz.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Der Pieks habe bei ihr "überhaupt nicht weh getan", im Gegenteil, sie fühle sich nun geschützt. Die Corona-Pandemie nannte die 94-Jährige eine Plage, gleichzeitig sei es bemerkenswert, wie schnell die Impfstoffe entwickelt wurden und wie viele Mediziner und andere Bürger bei der Verteilung mithelfen. In den vergangenen Wochen haben Mitglieder der Royal Family immer wieder Impfzentren in Großbritannien besucht und somit ihre Unterstützung beteuert.

Positionierung der Queen ist untypisch

Und doch ist es ganz generell eher untypisch, dass sich die Königin so klar in einer Sache positioniert. Meist versucht die Royal Family, in vielerlei Hinsicht neutral zu bleiben. Politisch dürfen Mitglieder der Königsfamilie sogar keine Haltung öffentlich vertreten.

Doch die Corona-Impfung ist keine politische Sache. Hier geht es um den Schutz von Menschenleben, um eine Rückkehr in ein normaleres Leben, um die Rettung von Unternehmen, klein und groß. Nicht aber um politisches Machtgehabe. Keine Zweifel: Da kann sich auch die Queen eindeutig äußern.