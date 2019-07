Wenn Queen Elizabeth II. (93) sich in den Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in die schottischen Highlands begibt, wartet dort schon so einiges auf sie: Eine Sammlung ihrer liebsten TV-Serien wird ihr dorthin geliefert. In Form von DVDs liegen diese dann in ihrem privaten Wohnzimmer bereit. Das berichtet die britische "Sun".

"Man könnte das als altmodisch bezeichnen"

Jedes Jahr schickt der private Sekretär der Queen eine Liste der Serien, die sie gerne sehen möchte, an die BBC. "Die Queen mag sie in Form von separaten Disks, obwohl es natürlich einfacher wäre, sie digital zu übertragen", erklärt eine ehemalige Hilfskraft dem Blatt. "Man könnte das als altmodisch bezeichnen, aber so sieht sie [TV-Serien] am liebsten an."

Ein hochrangiger Diener habe Queen Elizabeth II. einmal nach ihrer Lieblingsserie gefragt, worauf sie prompt "Es ist 'The Bill'" geantwortet habe. Sie möge jedoch jene Episoden nicht, "in denen Polizisten verletzt werden", fügte sie hinzu. "The Bill" ist eine britische Polizeiserie, die die tägliche Arbeit und das Privatleben einiger Polizisten und Polizistinnen zeigt. Als die Produktion der Serie im Jahr 2010 eingestellt wurde, sei die Queen enttäuscht gewesen.

Schauspieler Paul Nicholls (40) bestätigte gegenüber der britischen Zeitung, dass die Serie ein royaler Favorit sei. Er habe einmal die Liste gesehen, die vom Buckingham Palast an die BBC geschickt wurde. "Neben 'The Bill' stand darauf auch 'Mehr Schein als Sein', 'Inspector Barnaby', 'New Tricks - Die Krimi-Spezialisten', 'Last of the Summer Wine' und die komplette 'Doctor Who'-Serie."