Das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. wird vom 2. bis 5. Juni 2022 an vier Tagen gefeiert. So ein Spektakel hat der britische Hof noch nie erlebt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Prinz William probt bereits fleißig hoch zu Ross seinen Einsatz bei der königlichen Parade, doch die viertägigen Feierlichkeiten haben noch viel mehr zu bieten. Von der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade, über einen Gottesdienst, Balkon-Auftritte am Buckingham-Palast bis hin zu einer mega Party am Samstag ist alles dabei.

Donnerstag, den 02. Juni, die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour"

Um 10.00 Uhr britischer Zeit (Deutschland 11:00 Uhr) startet die alljährliche "Trooping the Colour"-Parade am Buckingham Palast, führt über The Mall hinunter zum Platz Horse Guards. Um die 200 Pferde, 400 Musiker und 1400 Soldaten laufen mit. Das Ganze dauert knapp 2,5 Stunden. Am Ende der Veranstaltung wird es einen Flug von 70 Flugzeugen und Helikoptern der Royal Air Force geben. Natürlich stehen hierzu die Mitglieder der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Royale Experten erwarten, dass sich auch die Queen zu diesem Anlass auf dem Balkon zeigen wird. Wer nicht auf den Balkon kommen soll, sind Prinz Andrew und Prinz Harry mitsamt Familie, denn sie sind keine arbeitenden Royals mehr.

RTL überträgt live aus London. Zum Einstimmen geht es um 10 Uhr mit einer Dokumentation über das Königshaus los, um 11 Uhr geht es dann mit einem Spezial zur "Trooping the Colour"-Parade weiter.

Zum ersten Mal werden Leuchtfeuer in allen 54 Commonwealth-Mitgliedstaaten angezündet, wobei die ersten voraussichtlich in Tonga und Samoa und die letzte in Belize angezündet werden

Das Hauptleuchtfeuer wird am Donnerstagabend in einer Zeremonie im Buckingham Palast von einem Mitglied der Königsfamilie entfacht. Die königliche Familie soll sich um 21.25 Uhr zum Entzünden des ersten Leuchtfeuers versammeln. Auch am Tower of London wird ein Leuchtfeuer über der mittleren Zugbrücke an der berühmten Festung positioniert sowie an vielen weiteren Punkten in London.

70. Thronjubiläum Von der Hochzeit bis zur Pandemie: Die wichtigsten Momente im Leben der Queen 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Er war die Liebe ihres Lebens. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth Philip Mountbatten in der Westminster Abbey in London. Im jungen Alter von 13 Jahren hatte sich die Prinzessin in den in Griechenland geborenen Soldaten verliebt. Sie schrieben einander Briefe. 1946 verlobten sie sich heimlich mit dem Einverständnis von ihrem Vater, König George VI. Der König verlangte allerdings, mit der offiziellen Verlobung bis nach Elizabeths 21. Geburtstag zu warten. Erst am 9. Juli 1947 wurde die Verlobung verkündet. Mehr

Weiter geht es am Freitag, den 03. Juni 2022 in der St. Paul's Cathedral

Zum Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral in London werden alle königlichen Mitglieder erwartet, auch Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen dabei sein. Ob diese ihre Kinder mitbringen werden, ist bisher unklar.

Das ZDF zeigt ab 12:10 Uhr den Gottesdienst aus der Kapelle in London.

Am Samstag, den 04. Juni geht es tagsüber zum Pferderennen auf den Epsom Downs in Surrey

Bisher ist die Teilnahme der Queen hier erwartet. Die Königin ist in ihrer Mobilität seit Monaten eingeschränkt und wird daher voraussichtlich längst nicht an allen Feierlichkeiten teilnehmen können. Das Pferderennen gilt als eines der bekanntesten in England und es tummeln sich meist eine Menge Prominenter hier rum.

Am Samstagabend steigt die "Platinum Party" im Buckingham Palast

Mitglieder der königlichen Familie werden um 19:40 Uhr zur Platin-Party eintreffen. Die Prinzen Charles und William werden der Königin Tribut zollen, die es zu Hause in Windsor im Fernsehen sehen wird. Stars aus verschiedenen Bereichen wie Film und Sport sollen bei der Veranstaltung auftreten, darunter Sir David Attenborough, Emma Raducanu, David Beckham, Stephen Fry, Dame Julie Andrews, das Royal Ballet und die britische ehemalige paralympische Schwimmerin Ellie Simmonds. Sir Elton John hat eine besondere Darbietung vorbereitet, gemeinsam mit dem Eurovision-Songcontest-Teilnehmer Sam Ryder, der einen bemerkenswerten zweiten Platz Großbritanniens in Italien erzielen konnte, möchte er seinen Song "Space Man" performen.

Dazu sagte Sir Elton John: "Ihre Majestät ist und bleibt eine so unglaubliche Inspiration für so viele auf der ganzen Welt, und ich war absolut erfreut, eine Einladung zu erhalten, bei einem so bedeutsamen und historischen Anlass aufzutreten." Auch Sir Rod Stewart freut sich auf das Event: "Königin Elizabeth hat dem Vereinigten Königreich in den letzten 70 Jahren unglaubliche Dienste geleistet. Ich freue mich, mit ihr zusammen ihr Platin-Jubiläum feiern zu können."

Am Sonntag, den 05. Juni wird das ganze Event dann volksnaher, mit einer großen Parade durch London

Viel Musik, Essenstände und eine Busparade wird es durch die britische Hauptstadt geben. Ein Line-Up von 150 Stars aus der Welt des Showbiz werden beim großen Finale, der People's Parade, am Sonntag erwartet. Auf verschiedenen Bussen soll jedes Jahrzehnt, in dem die Queen regierte, thematisch dargestellt werden. Fun Fact: Große Corgi-Puppen sollen auch Teil der Show sein. Corgis sind die Lieblingshunderasse der Queen.

Wer sich schon vorher einstimmen möchte: In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni zeigt der TV-Sender ZDF eine lange Nacht zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.

Quellen: The Sun, Südwest, Trooping the Colour