Der Buckingham Palast hat ein neues Porträt der verstorbenen Queen Elizabeth II. veröffentlicht. Es entstand wenige Monate vor ihrem Tod und zeigt eine fröhliche Königin. Besondere Bedeutung hat der Schmuck, den sie trägt.

Kurz vor dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. hat der Buckingham Palast ein bisher nicht bekanntes Foto der verstorbenen Monarchin veröffentlicht. Auf dem Bild ist die Königin lächelnd in einem hellblauen Kleid zu sehen. Sie hat zwei Aquamarin- und Diamantbroschen angesteckt, die ihr Vater George VI. ihr zum 18. Geburtstag im April 1944 geschenkt hatte. Zudem trägt sie eine dreireihige Perlenkette um den Hals und Perlen-Diamantohrringe. Es soll derselbe Schmuck sein, den Elizabeth II. zwei Tage vor ihrem Tod bei ihrem Treffen mit Premierministerin Liz Truss auf Schloss Balmoral präsentierte.

Das Foto entstand britischen Medienberichten zufolge im Mai kurz vor dem Platin-Jubiläum der Queen auf Schloss Windsor und wurde von Ranald Mackechnie gemacht. Er hatte auch das offizielle Jubiläums-Porträt geschossen, das Anfang Juni dieses Jahres veröffentlicht wurde und die Queen an einem Fenster sitzend auf Schloss Windsor zeigte.

Königliche Familie würdigt mit persönlichen Fotos das Leben der Queen

Zudem hat die königliche Familie auf dem offiziellen Twitter-Account eine Reihe persönlicher Fotos aus dem Leben der Monarchin veröffentlicht, darunter Elizabeth als Baby, im Militärdienst während des Zweiten Weltkriegs, mit ihrem Mann Prinz Philip sowie anderen Familienmitgliedern. Auf den meisten Aufnahmen ist die Königin lächelnd zu sehen.

"Wir gedenken unserer Queen. Heute werden Menschen aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt dem außergewöhnlichen Leben und der Herrschaft Ihrer Majestät der Königin Tribut zollen", so der Kommentar des Tweets.

Queen Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren in ihrer schottischen Residenz Balmoral gestorben. In London findet heute das Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey statt, zu dem rund 2000 Gäste geladen sind. Anschließend wird die Königin im Familienkreis auf Schloss Windsor beigesetzt.