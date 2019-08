Very amused statt not amused: Ein kleiner Zwischenfall während ihres Sommerurlaubs in Schottland auf Schloss Balmoral hat Queen Elizabeth II. (93) offenbar königlich amüsiert. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, war die Monarchin gerade in Begleitung ihres Sicherheitsbeauftragten Richard Griffin auf ihrem Anwesen in Aberdeenshire unterwegs, als sie einer Gruppe von US-amerikanischen Touristen begegnete. Weil die 93-Jährige ganz unglamourös in Tweed und mit Kopftuch bekleidet war, sei sie von den US-Amerikanern nicht erkannt worden, heißt es in dem Bericht.

Und dass, obwohl sie sogar mit der Gruppe ins Gespräch gekommen sei. Dabei sei sie von den Touristen unter anderem gefragt worden, ob sie in der Gegend wohne, worauf die Queen geantwortet habe, dass sie ein Haus in der Nähe habe. Mit der nächsten Frage - nämlich ob sie die Queen höchstpersönlich schon einmal getroffen habe - setzte die Touristen-Gruppe aber noch einen drauf. Die britische Königin habe es mit Humor genommen und mit einer Geste auf ihren Begleiter geantwortet: "Nein, aber dieser Polizist hat sie schon einmal getroffen." Griffin arbeitet seit mehr als 30 Jahren eng mit der britischen Königsfamilie zusammen.