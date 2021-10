Die britische Königin Elizabeth II. hat erneut einen Termin abgesagt. Kommende Woche sollte sie nach Glasgow reisen. Das sorgt für Spekulationen um ihren Gesundheitszustand.

Wie steht es um die Gesundheit von Queen Elizabeth II.? Die 95-Jährige hat erneut eine Reise abgesagt. Wie britische Medien berichten, wird die Queen nicht an der COP26-Klimakonferenz in Schottland teilnehmen. Nach einer abgesagten Reise nach Nordirland hatte die Monarchin in der vergangenen Woche eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Der Palast hatte den Aufenthalt in der Klinik mit "vorsorglichen Untersuchungen" begründet. Die Queen habe nun "mit Bedauern entschieden, dass sie nicht mehr nach Glasgow reisen wird", sie wolle aber eine Videobotschaft senden.

Erster Termin am Dienstag

Am 26. Oktober zeigte Queen Elizabeth II. sich erstmals nach den besorgniserregenden Nachrichten um ihre Gesundheit. Der Buckingham-Palast teilte nun Bilder, die Queen Elizabeth II. bei ihrem ersten Termin nach den Ruhetagen zeigen. Offenbar gut gelaunt und im gelben Kostüm begrüßte sie am Dienstag Botschafter aus Südkorea und der Schweiz via Videocall aus Schloss Windsor.

Vor ihrem Krankenhausaufenthalt hatten ihre Ärzte der Königin laut eines Statements dazu geraten, eine Nordirland-Reise nicht anzutreten. Es hieß, dass die Queen "widerwillig den medizinischen Rat akzeptiert hat, für die kommenden Tage kürzer zu treten." Sie befinde sich jedoch in guter Verfassung.