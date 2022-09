Die Vereinten Nationen lassen ihre Flagge auf halbmast wehen. Vor dem UN-Hauptquartier in New York werde das blaue Banner am Freitag um 15 Uhr MESZ in Gedenken an die Monarchin herabgesetzt, teilt die Weltorganisation mit. Zuvor hatte UN-Generalsekretär António Guterres sich "zutiefst traurig" gezeigt und der Familie der Queen und den Menschen in Großbritannien sein Mitgefühl ausgesprochen.