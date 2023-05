Nach Jahrzehnten an der Spitze Großbritanniens wurde Queen Elizabeth II. vergangenes Jahr mit viel Pomp zu Grabe getragen. Nun hat das Finanzministerium den Preis für Pomp und Sicherheit beziffert.

Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. und die öffentliche Aufbahrung ihres Sarges haben die britischen Steuerzahler rund 162 Millionen Pfund (186,7 Mio Euro) gekostet. Das gab am Donnerstag das Finanzministerium in London bekannt. Fast die Hälfte der Kosten - 74 Millionen Pfund - entfiel demnach auf das Innenministerium, das für die Sicherheitsmaßnahmen zuständig war.

Sicherheit bei Begräbnis von Queen Elizabeth II.

"Priorität der Regierung war, dass diese Veranstaltungen reibungslos und mit dem angemessenen Maß an Würde abliefen und dabei jederzeit die Sicherheit der Öffentlichkeit gewährleistet wurde", betonte der zuständige Staatsminister John Glen in einer schriftlichen Antwort auf eine parlamentarische Anfrage.

Trauerzeremonie für die Königin Details der Queen-Beerdigung, die einem nicht auf Anhieb auffielen 1 von 15 Zurück Weiter 1 von 15 Zurück Weiter Was man nicht auf den ersten Blick entdecken konnte, auch Herzogin Meghan rannen die Tränen über das Gesicht. Mehr

Die Queen war am 8. September 2022 auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Zuerst in Edinburgh und dann in London erwiesen Hunderttausende Menschen der Königin am geschlossenen Sarg die letzte Ehre. Zum Staatsbegräbnis am 19. September reisten zahlreiche Staats- und Regierungschefs an. Anschließend wurde die Mutter des neuen Königs, Charles III., im Familienkreis auf Schloss Windsor beigesetzt.

Weitere Quelle:Englischer Finanzminister.