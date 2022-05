Windsor is coming: Königin Elisabeth II. hat 2014 in Belfast die Dreharbeiten zur fünften Staffel der HBO-Serie "Game of Thrones" besucht. Mit dabei: ihr Ehemann Prinz Philip. Während Philip mit den Darstellern plauderte, diskutierte die englische Königin mit einem Mitarbeiter.Die Queen befand sich auf Staatsbesuch in Nordirland - und dort wird die Serie zu großen Teilen gedreht. "Game of Thrones" gehört zu den erfolgreichsten Serien der Welt. Es handelt sich dabei um eine Verfilmung der Fantasy-Saga "Das Lied von Eis und Feuer" des amerikanischen Autoren George R. R. Martin.