von Carsten Heidböhmer Ein Detail erregte bei der Trauerfeier für Queen Elizabeth II. besonderes Aufsehen: Auf dem Sarg ragte aus dem Blumenkranz ein Brief heraus. Von wem stammt er? Eine Spurensuche.

Rund vier Milliarden Menschen sollen heute die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. am Fernseher verfolgt haben, die in der Westminster Abbey stattfand. Ein Detail erregte dabei besonderes Interesse: Auf dem Sarg der verstorbenen Monarchin lugte aus dem Blumenbouquet eine handgeschriebene Karte heraus.

Schnell wurde im Netz spekuliert, was darauf stehen könnte - und wer der Absender ist. Und schnell gab es einen klaren Favoriten. Mehrere Details weisen auf eine Person hin.

Blumen aus dem Garten von King Charles III.

Zunächst zum Gedeck: Die Blumen und Kräuter auf dem Sarg stammen aus den Gärten der königlichen Residenzen Buckingham-Palast und Schloss Windsor. Und von Charles' Landsitz Highgrove House. Ein erster Hinweis auf den Urheber: Der Kranz wurde auf den Wunsch des neuen Monarchen zusammengestellt. Sehr wahrscheinlich, dass auch der Brief von ihm stammt.

Bei näherem Heranzoomen ist das Wappen über dem Brief erkennbar: Buckingham Palace. Über Jahrzehnte die offizielle Residenz der Queen. Seit ihrem Tod residiert dort ihr Nachfolger: King Charles III. Auch die Worte lassen sich einigermaßen entziffern: "In loving and devoted memory".

Herzogin Meghan erscheint mit großem schwarzen Hut.

Nach Einschätzung mehrerer Royal-Experten ist Charles der Urheber des Briefes. Als neuer König gibt er seiner Vorgängerin letzte Worte mit auf den Weg. Gleichzeitig stellt sich der 73-Jährige damit in eine ganz besondere Tradition: Der Brief erinnerte viele Fans der Royals an die Beerdigung von Prinzessin Diana 1997. Auch da lag ein handschriftlich verfasster Brief dem Sarg bei, adressiert an "Mummy". Er stammte von ihren damals minderjährigen Söhnen Harry und William.

Nun hat Queen Elizabeth II. auf ihrem letzten Weg ebenfalls einen Brief bekommen - von ihrem Sohn Charles. Eine bewegende, persönliche Note an einem Tag, der ansonsten stark vom festgeschriebenem Zeremoniell dominiert wird.