Am 8. September 2022 ist Queen Elizabeth II. gestorben. Ein Jahr nach ihrem Tod erinnert König Charles III. an seine Mutter.

Erster Todestag von Queen Elizabeth II: So erinnert Charles an seine Mutter

Erster Todestag von Queen Elizabeth II: So erinnert Charles an seine Mutter

Vor einem Jahr starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren in ihrer Sommerresidenz in Schottland. Zu ihrem Todestag hat König Charles III. mit einem Brief an seine Mutter erinnert.

Der britische König Charles III. hat zum ersten Todestag seiner Mutter eine Botschaft herausgegeben. "Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete", schrieb der 74-Jährige in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde.

An seine Untertanen gerichtet, fügte er hinzu: "Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir gegenüber erwiesen wurde im Laufe dieses Jahres und wir tun alles, um Ihnen allen zu Diensten zu sein."

Queen Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 während ihres Sommeraufenthalts auf Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren gestorben. Mit ihrem Tod wurde Charles automatisch zum König. Die von ihm selbst unterzeichnete Botschaft zum Todestag der Queen war auf einem Briefpapier des Schlosses verfasst.