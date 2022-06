Anlässlich ihres 70. Thronjubiläums hat sich Queen Elizabeth II. bei ihren Unterstützern bedankt und ein neues Porträtfoto veröffentlicht. Das weist in die Zukunft des Königreichs.

Die kommenden Tage werden im Vereinigten Königreich ganz im Zeichen der Monarchin stehen: Seit 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. nun auf dem Thron - so lange wie kein König und keine Königin zuvor. Das wird ausgiebig gefeiert: Vier Tage sollen die Briten ihre Queen hochleben lassen.

Zum Start der Festlichkeiten hat sich Elizabeth II. in den sozialen Medien direkt ans Volk gewandt und dabei ein neues Porträt veröffentlicht. Das Foto zeigt die 96-Jährige in einem hellblauen Mantelkleid und mit einer Perlenkette und -ohrringen geschmückt vor einem Fenster auf Schloss Windsor sitzend. Die Queen lächelt entspannt, das hohe Alter ist ihr nicht im Geringsten anzusehen.

Das Bild entstand vor wenigen Tagen, am 25. Mai, aufgenommen hat es der königliche Hausfotograf Ranald Mackechnie. Der Bildausschnitt ist wohl nicht zufällig gewählt: Im Hintergrund ist neben dem Rundturm des Schlosses auch die Statue von King Charles II. zu sehen, der von 1660 bis 1685 auf dem englischen Thron saß. Damit gewährt die Königin einen Blick in die Zukunft der Monarchie - denn auch der nächste Regent dürfte ein King Charles sein - Elizabeths Sohn Prinz Charles ist die Nummer 1 in der Thronfolge.

Die Briten feiern ihre Queen

In dem Text zu dem Posting richtet die Queen Worte an ihre Unterstützer: "Vielen Dank an alle, die daran beteiligt waren, Gemeinschaften, Familien, Nachbarn und Freunde zusammenzubringen, um mein Platin-Jubiläum im Vereinigten Königreich und im gesamten Commonwealth zu feiern", heißt es in dem Statement. "Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden." Sie hoffe, dass die kommenden Tage die Gelegenheit bieten würden, "auf all das zurückzublicken, was in den letzten 70 Jahren erreicht wurde, während wir zuversichtlich und voller Enthusiasmus in die Zukunft blicken".

Dieses Foto entstand rund ein Jahr nach Kriegsende, im Sommer 1946, auf dem Gelände von Schloss Windsor. Zu sehen ist die junge Elizabeth (2.v.l.) gemeinsam mit ihrer Schwester Margaret sowie ihren Eltern, König Georg VI. und Königin Elisabeth. Nicht zu ignorieren sind die Familienhunde, die ebenfalls für die Aufnahme posierten.

Mit der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade beginnen die Feierlichkeiten an diesem Donnerstag. Bis zum Sonntag wird die Monarchin mit zahlreiche Paraden, Partys, Straßenfesten und Veranstaltungen im ganzen Land geehrt. Auch der abtrünnige Enkel Prinz Harry ist mit seiner Familie zu diesem Anlass nach Großbritannien gereist.

