Happy Birthday, Queen Elizabeth II.! Die britische Monarchin feiert am 21. April ihren 92. Geburtstag. Das britische Königshaus veröffentlichte zu ihrem Ehrentag ein altes Schwarz-Weiß-Bild, das im Juli 1946 aufgenommen wurde. Damals war sie gerade einmal 20 Jahre alt und noch Prinzessin Elizabeth. Am 6. Februar 1952 bestieg sie den Thron. Die Queen ist die älteste und am längsten regierende Monarchin der Welt. An ihrem 92. Geburtstag wird sie mit der Tradition brechen...

Ein Konzert als Geburtstagsparty

Für gewöhnlich verbringt die Queen ihren Geburtstag privat, mit kaum öffentlichen Feierlichkeiten. Jedes Jahr wird zu Ehren ihres Geburtstages die Militärparade Trooping the Colour im Juni, in der Regel am zweiten Samstag im Juni, abgehalten. Doch am heutigen Samstag wird zu Ehren von Elizabeth II. ein Konzert stattfinden und die Queen wird daran teilnehmen. In der Londoner Royal Albert Hall werden unter anderem Tom Jones, Kylie Minogue, Sting und Shaggy auftreten.

BBC One und BBC Radio 2 werden das Konzert übertragen. Neben der Queen werden weitere Mitglieder der royalen Familie erwartet.