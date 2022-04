Anfang Juni wollen die Briten das Platin-Jubiläum der Queen feiern. Doch nicht nur Elizabeth II. wird dabei im Mittelpunkt stehen - auch drei ihrer Urenkel sollen dann prominente Rollen spielen.

Der 2. Juni fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Eigentlich ein ganz normaler Werktag, nicht jedoch im Vereinigten Königreich: Weil Queen Elizabeth II. an genau diesem Datum 70 Jahre zuvor offiziell gekrönt wurde, bekommen alle Landsleute frei.

Und weil der Anlass so ungewöhnlich ist, gibt's den 3. Juni als Feiertag noch obendrauf: Insgesamt vier Tage, vom 2. bis 5. Juni 2022, sollen die Briten das Platin-Jubiläum der Queen zelebrieren.

Doch auch wenn die 96-Jährige zweifellos im Vordergrund steht, wird die Feier nicht nur ein Rückblick auf eine einzigartige Regentschaft sein, sondern gleichzeitig auch einen Blick in die Zukunft der Monarchie werden. Wie der "Telegraph" berichtet, sollen auch die jüngsten Mitglieder des Königshauses eingebunden werden. So sollen die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate eine "sichtbare Rolle" spielen: Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 4.

Die Queen erwartet ein straffes Programm

Die Drei sollen der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade beiwohnen, die in diesem Jahr auf den 2. Juni vorgezogen wird. 1400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker sollen die Queen auf dem Paradeplatz Horse Guard's Parade hochleben lassen. Wenn im Anschluss daran die Royal Air Force über den Buckingham-Palast fliegt, sollen die Kinder ebenfalls mit dabei sein und sich zusammen mit der königlichen Familie die Flugschau ansehen.

Für Prinz William wäre es auch eine Reise in seine eigene Vergangenheit: Der Enkel der Queen war selbst vier Jahre alt, als er 1988 erstmals der "Trooping the Colour"-Parade beiwohnte - damals saß er mit seiner Mutter Diana und seiner Urgroßmutter Queen Mum in einer Kutsche.

Ob die Jubilarin, Queen Elizabeth II., an den Festivitäten in vollem Umfang wird teilnehmen können, ist noch unklar. Das Programm ist jedenfalls stramm: Auf die Truppenparade folgt am Freitag ein Festgottesdienst zum Thronjubiläum. Für Samstag steht das traditionelle Derby-Pferderennen an, abends gibt es eine gigantische Party im Buckingham-Palast - die sogar live im TV übertragen werden soll. Und für Sonntag ist schließlich ein Jubiläums-Bankett und eine Artisten-Gala zu Ehren der Königin angesetzt.

Ein kräftezehrender Zeitplan für die 96 Jahre alte Monarchin. Vielleicht keine schlechte Idee, ihr zwischenzeitlich eine Verschnaufpause zu gönnen und der Öffentlichkeit dafür niedliche Bilder ihrer drei Urenkel zu liefern.

Verwendete Quelle:"Daily Mail", "Telegraph"