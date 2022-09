von Christina Klein Queen Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren, nur ein gutes Jahr nach dem Tod ihres Mannes Prinz Philip. Bei ihrer anstehenden Beerdigung soll die Königin zwei Schmuckstücke mit emotionalem Wert mit ins Grab nehmen.

Die verstorbene britische Königin war für ihre Bodenständigkeit und ihren recht normalen Lebensstil bekannt. Sie liebte es, zu reiten und mit ihren Hunden Zeit zu verbringen. Oftmals konnte man Aufnahmen von ihr in typsicher englischer Landsitz-Kleidung sehen. Ein Kopftuch, eine Wachsjacke, manchmal sogar Gummistiefel, so fuhr sie am liebsten Auto und verbrachte ihre Freizeit in der Natur. Kein Prunk und Glamour, nur sie, ihr Mann und ihre Tiere.

Zu diesem Bild der Queen passt auch, dass nun in England darüber spekuliert wird, mit welchen persönlichen Gegenständen die Jahrhundert-Monarchin wohl beerdigt wird. Lisa Levinson, Kommunikationsleiterin beim Natural Diamond Council, sagte gegenüber dem britischen Portal "Metro", dass es "unwahrscheinlich" sei, dass die "bescheidene Königin mit etwas anderem als ihrem einfachen walisischen goldenen Ehering und einem Paar Perlenohrringen beerdigt werden wird". Perlenohrringe waren der liebste Schmuck der verstorbenen Königin, sie wechselte oft nur zwischen zwei verschiedenen Paaren. Levinson fügte hinzu, dass ihr Verlobungsring, der Diamanten enthält, die von einer Tiara von Prinz Philips Mutter Alice von Battenberg stammen, wahrscheinlich ihrer Tochter Prinzessin Anne geschenkt wird.

Queen Elizabeth II. war eine "bescheidene Frau"

Der Ehering der Königin wurde ihr von ihren Eltern übergeben. Diese erhielten ihn zu ihrer eigenen Hochzeit im Jahr 1923. Damit begann eine königliche Tradition, Eheringe aus walisischem Gold herzustellen. Die Ringe von Elizabeth II. und Prinz Philip wurde aus der Goldmine Clogau St. David's gefertigt. Levinson sagte auch: "Ihre Majestät war im Herzen eine unglaublich bescheidene Frau". Sie fügte hinzu, dass die meisten Juwelen der Königin wahrscheinlich in der königlichen Sammlung verbleiben werden, anstatt mit ihr bestattet zu werden. Als Begründung gibt die Expertin an, dass sich das Leben von Elizabeth II. "immer um das Erbe der königlichen Familie im Vereinigten Königreich und im Commonwealth gedreht habe."

Das Staatsbegräbnis Ihrer Majestät soll am kommenden Montag, dem 19. September in der Westminster Abbey in London stattfinden. Nachdem sie mehrere Tage in ihrem Eichensarg in der nahe gelegenen Westminster Hall aufgebahrt wurde, damit sich das Volk von seiner Königin verabschieden kann.

Quellen: Daily Mail, Metro