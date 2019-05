Auch das britische Königshaus weiß um die Bedeutung von Sozialen Medien. Auch Queen Elizabeth – mittlerweile 93 Jahre alt – will mit der Zeit gehen und ihre Accounts bei Twitter, Instagram und Co. professionalisieren lassen. Dafür sucht der Buckingham Palace nun einen Social-Media-Manager in Vollzeit, der sich um die verschiedenen Kanäle der Queen kümmern und sie mit Inhalt bestücken soll. Was man dazu braucht? Eine Menge Erfahrung, ein wenig Kreativität und Freude am britischen Königshaus. Viel mehr wird von den Kandidaten vorerst nicht verlangt.

Keine üppige Bezahlung von Queen Elizabeth II. zu erwarten

Es winkt dann ein unbefristeter Vollzeit-Job mit einer 37,5 Stunden Woche und ein Arbeitsplatz im Buckingham Palace. Wer jetzt allerdings vermutet, dass die Arbeit für das britische Königshaus auch königlich entlohnt wiord, hat falsch gedacht. Mit einem Jahresgehalt von zirka 30.000 Pfund wird die Tätigkeit eher unterdurchschnittlich gut bezahlt. Umgerechnet hat man dann also rund 2.900 Euro pro Monat zur Verfügung. Immerhin gibt es 33 Urlaubstage und ein kostenloses Mittagessen. Und sein Büro im Buckingham Palace zu haben, bietet doch auch einen gewissen Charme.