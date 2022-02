Zum zweiten Mal hat sich Prinz Charles mit dem Coronavirus infiziert. Noch am Dienstag sah er seine Mutter, Queen Elizabeth II., bei einem Event in Windsor. Jetzt steht die Monarchin unter Beobachtung.

Nachdem er bereits im März 2020 eine Infektion mit dem Coronavirus durchstand, wurde Prinz Charles am Donnerstagmorgen erneut positiv getestet.

Prinz Charles hat Corona

"Der Prinz von Wales wurde heute Morgen positiv auf COVID-19 getestet und ist nun selbst isoliert", lautete der Tweet vom Clarence House, dem Sitz des Thronfolgers Prinz Charles. "Seine Königliche Hoheit ist zutiefst enttäuscht, dass er nicht an den heutigen Veranstaltungen in Winchester teilnehmen kann, und wird versuchen, seinen Besuch so bald wie möglich zu wiederholen", hieß es in der Erklärung. Seine erste Infektion überstand der Thronfolger am Anfang der Pandemie mit milden Symptomen.

Der Corona-Test seiner Ehefrau, Herzogin Camilla, sei negativ gewesen. Noch am Dienstag traf Prinz Charles' bei einer Veranstaltung auf Schloss Windsor auf seine Mutter, Königin Elisabeth II. Weil die 95-jährige Monarchin bereits im Oktober ihre Booster-Impfung erhalten hat, muss sie laut britischen Richtlinien nicht in Isolation. Genauso wenig Camilla, obwohl die mit Prinz Charles zusammenlebt.

Queen Elizabeth II. wird von Ärzten betreut

Der "Daily Mail" wollte der Buckingham Palast nicht bestätigen, ob die Queen ebenfalls positiv getestet worden sei. Insider aus dem Palast sagten der Zeitung aber, sie verspüre keine Symptome. In den kommenden Tagen soll sie unter strenger Beobachtung von Ärzten stehen, die sie regelmäßig testen, so die "Daily Mail".

70. Thronjubiläum Von der Hochzeit bis zur Pandemie: Die wichtigsten Momente im Leben der Queen 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Er war die Liebe ihres Lebens. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth Philip Mountbatten in der Westminster Abbey in London. Im jungen Alter von 13 Jahren hatte sich die Prinzessin in den in Griechenland geborenen Soldaten verliebt. Sie schrieben einander Briefe. 1946 verlobten sie sich heimlich mit dem Einverständnis von ihrem Vater, König George VI. Der König verlangte allerdings, mit der offiziellen Verlobung bis nach Elizabeths 21. Geburtstag zu warten. Erst am 9. Juli 1947 wurde die Verlobung verkündet. Mehr

Dieser Tage ist die Königin durchaus aktiv, immerhin ist 2022 das Jahr ihres Platinjubiläums. 70 Jahre lang sitzt sie bereits auf dem Thron – ein Rekord. Im Juni wird das Jubilee mit mehreren Veranstaltungen groß zelebriert. Das wichtigste Event ist wohl die "Trooping of Colour"-Parade am 2. Juni, bei der ein Großteil der Familie erwartet wird. Am 21. April feiert die Königin außerdem ihren 96. Geburtstag.

Verwendete Quelle: "Daily Mail"